St. Brown gewinnt mit NFC-Team beim Pro Bowl

Das Team der NFC mit Amon-Ra St. Brown hat beim Pro Bowl, dem alljährlichen All-Star-Event der NFL, das Duell mit der AFC insgesamt mit 64:59 für sich entschieden.

In das abschließende Flag-Football-Spiel in Orlando/Florida war das NFC-Team mit einem 12:6-Vorsprung gegangen, den es sich am Donnerstag in verschiedenen Skill-Wettbewerben verdient hatte.

Beim Duell der von den Manning-Brüdern Eli (NFC) und Peyton (AFC) betreuten Teams warfen die NFC-Quarterbacks Geno Smith (Seattle), Baker Mayfield (Tampa Bay) und Jalen Hurts (Philadelphia) insgesamt fünf Touchdown-Pässe. Einen davon fing Amon-Ra St. Brown, der mit 117 Receiving Yards für den Bestwert des Abends sorgte. Drei Touchdowns gingen auf das Konto von Cowboys-Star CeeDee Lamb.

Für die AFC brachte Texans-Rookie C.J. Stroud 18 von 22 Pässen für 173 Yards und zwei Touchdowns an. Ein potenziell siegbringender Stroud-Pass Richtung Receiver Keenan Allen wurde vier Sekunden vor Schluss jedoch von Bears-Cornerback Jaylon Johnson an der Drei-Yard-Linie erfolgreich verteidigt.

Trotz Karrierebestwerten nur nachnominiert

St. Brown war für den verletzten A.J. Brown von den Eagles nachnominiert worden. Er hatte bereits im vergangenen Jahr als Nachrücker an dem Show-Event teilgenommen.

Dass er nicht direkt in den Pro Bowl gewählt worden war, hatte St. Brown nach einer starken Saison geärgert. Mit 119 gefangenen Pässen in der regulären Saison für 1515 Yards Raumgewinn und 10 Touchdowns hat er jeweils Karrierebestwerte aufgestellt.

Mit den Detroit Lions war St. Brown im NFC Championship Game trotz 24:7-Halbzeitführung an den San Francisco 49ers gescheitert, die am kommenden Sonntag im Super Bowl auf die Kansas City Chiefs treffen.