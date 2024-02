Der Super Bowl: Fast Food, teure Klunker, verrückte Zahlenspiele

Die Gesangseinlage 2024

Im diesjährigen Super Bowl 2024 in seiner 58. Auflage (LVIII) sorgt Usher (voller Name Usher Raymond IV.) für die Show. Country-Star Reba McEntire singt die US-Nationalhymne, Post Malone "America the Beautiful". Dazu präsentiert R&B-Künstlerin und Aktivistin Andra Day den Song "Lift Every Voice and Sing". Bei der Pregame Party ("TikTok Tailgate") wird Gwen Stefani, ehemalige Sängerin der Band No Doubt, auftreten. IMAGO/eu-images