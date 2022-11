SpVgg Unterhaching: Wagners Lösung mit Fetsch gelingt

Tabellenführer SpVgg Unterhaching und Trainer Sandro Wagner gehen getrennte Wege - zumindest bis Jahresende. Der Coach reist nach Katar, hinterlässt seinem Co-Trainer-Trio aber eine intakte Mannschaft. Inklusive Torjäger, der wieder trifft.

MEHR ZUR REGIONALLIGA BAYERN Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Für Sandro Wagner wird das S-Bahn-Derby in Heimstetten der letzte Regionalliga-Auftritt in diesem Kalenderjahr sein. Im Anschluss an die Partie beim Tabellenletzten wird der SpVgg-Cheftrainer nämlich zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen, wo er seiner Rolle als TV-Experte nachkommt.

Für die Hachinger bedeutet die Auswärtstätigkeit ihres Trainers, dass die Mannschaft in der Woche bis zum letzten 24. Spieltag gegen Wacker Burghausen vor der Winterpause ohne Wagner auskommen muss. Vor allem aufgrund der drei Co-Trainer mit Thomas Kasparetti, Sven Palinkasch und Torwarttrainer Michael Gurski dürfte die Absenz aus sportlicher Sicht nicht stark ins Gewicht fallen.

Auch die Konstanz in den vergangenen Wochen lässt derweil nicht vermuten, dass sich das Team vom Abgang ihres Cheftrainers großartig aus dem Konzept bringen lässt. Im Rahmen der starken Serie von zuletzt zwölf Spielen ohne Niederlage - zuletzt gab es vier Siege in Folge - wurde die Defensive gegen Augsburg II (1:0) wieder stabilisiert, nachdem man sich davor sechs Tore in drei Spielen eingefangen hatte.

Fetsch trifft als Joker

Zudem hat Torjäger Mathias Fetsch seine Durststrecke überwunden. Im letzten Heimspiel erzielte der Angreifer nach zuvor zwölf Partien mit nur einem Treffer beim TSV Rain/Lech (1:1) das entscheidende Tor als Joker. "Er passt perfekt rein. In der Kabine und auf dem Feld ist er ein wichtiger Spieler für uns", lobte Wagner den zweitbesten Schützen seines Teams (8 Tore) hinter Patrick Hobsch (13).

Mit Maurice Krattenmacher fällt in Heimstetten derweil ein wichtiger Offensivspieler aus. Der 17-Jährige ist mit der U-18-Auswahl des DFB vom 20. bis 30. November bei einem Turnier in Tel Aviv unterwegs.