SpVgg Hankofen-Hailing bekennt sich klar zu Ketterl und Beck

Im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern hat die SpVgg Hankofen-Hailing ein kleines Ausrufezeichen gesetzt: Der Vertrag mit dem gleichberechtigen Trainerduo Heribert Ketterl / Tobias Beck wurde vorzeitig verlängert.

Mehr zur Regionalliga Bayern Startseite

Spieltag

Tabellenrechner

Transfers

Platz 16 in der Regionalliga Bayern - was anderorts die Alarmglocken schrillen lassen würde, ist für die SpVgg Hankofen-Hailing noch immer der größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Und so haben die "Dorfbuam" aus den beiden niederbayerischen Ortschaften den Vertrag mit dem gleichberechtigten Trainerduo Heribert Ketterl / Tobias Beck vorzeitig verlängert. Der Kontrakt gilt ligaunabhängig. Auch Torwarttrainer Markus Mitterreiter bleibt dem Klub erhalten.

"Die Zusammenarbeit ist professionell, vertrauensvoll und passt von der Art und Weise gut nach Hankofen. Ich denke, dass ich hier nicht nur für mich, sondern auch für unsere weiteren Funktionäre und unser Umfeld spreche", sagt Richard Maierhofer, Sportlicher Leiter, in einer Meldung. Gleichzeitig gibt er sich auf den sportlichen Ist-Zustand angesprochen kämpferisch: "Wir glauben fest an den Klassenerhalt und tun alles dafür. Dazu wird ein guter Start von Nöten sein."

Von der Kreisliga bis zur Regionalliga habe ich hier fast alles gesehen und mitgemacht. Heribert Ketterl

Für den 62-jährigen Ketterl, der im Oktober 2020 zurückgekehrt ist und Anfang der Nullerjahre als Trainer und Spielertrainer schon in sechs verschiedenen Spielklassen für die Spielvereinigung tätig gewesen ist, ist die aktuelle Aufgabe eine Herzensangelegenheit: "Von der Kreisliga bis zur Regionalliga habe ich hier fast alles gesehen und mitgemacht. Bis wir von Gerald Huber übernommen haben, dachte ich ehrlich gesagt nicht, dass ich noch einmal so intensiv einsteige. Aber wenn man den Fußball liebt und noch dazu Freunde wie Richard Maierhofer mit dabei sind, ist es halt schwierig, nein zu sagen."

Kompagnon Beck (28), dem Ketterl bescheinigt, dass er "für sein Alter das Denken und Handeln eines Trainers schon sehr gut verinnerlicht" habe, er trotzdem mit 21 Einsätzen in der laufenden Saison noch immer ein unverzichtbarer Faktor auf dem Rasen ist, hat auch schon einige gemeinsame Jahre mit seinem Verein vorzuweisen. Anlässlich seiner Unterschrift erzählt er von einer interessanten Analyse-Methode: "Für mich war die Verlängerung Formsache, weil es einfach passt und auch ein großer familiärer Bezug zum Verein besteht. 'Heri' und ich analysieren die Spiele stets getrennt voneinander. Wenn wir uns dann treffen, ist zumeist alles deckungsgleich. Der 'Rest' lässt uns voneinander profitieren. Zwei fundierte Meinungen heben die Qualität und zwischen uns passt sowieso kein Blatt Papier."