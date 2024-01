Spurs-Coach Postecoglou weist Kritik am Werner-Transfer zurück

Timo Werner ist wieder in England - und nicht jeder freut sich darüber, gerade aus Fan-Kreisen wird der Neuzugang der Tottenham Hotspur kritisch beäugt. Spurs-Coach Ange Postecoglou sprach nun über den Deutschen.

In Leipzig lief es zuletzt nicht für Timo Werner, nur acht Einsätze und zwei Tore in der Bundesliga standen für den deutschen Nationalstürmer (57 Länderspiele, 24 Tore) in der aktuellen Saison zu Buche. In der Champions League reichte es gar nur zu vier Joker-Einsätzen - wenig überraschend geriet er auch bei Bundestrainer Julian Nagelsmann aufs Abstellgleis. Für die Testspiele gegen die Türkei (2:3) und in Österreich (0:2) war Werner gar nicht nominiert.

Den Traum von der Heim-EM möchte sich der Angreifer aber erfüllen, dafür braucht er wiederum Spielpraxis - und die will er sich London holen. Tottenham lieh den 27-Jährigen bis Saisonende aus. Ein Transfer, von dem so mancher Spurs-Fan nicht überzeugt ist, auch wegen Werners durchwachsener Bilanz beim FC Chelsea.

Von 2020 bis 2022 stürmte dieser zwei Jahre lang an der Stamford Bridge, blieb dabei mit 23 Toren in 89 Einsätzen aber hinter den Erwartungen zurück. Das und seine wenig beeindruckenden Zahlen bei RB in dieser Saison sorgten dafür, dass die Verpflichtung kritisch gesehen wird.

Er ist in einem guten Alter, hat Ambitionen und möchte auf höchstem Niveau spielen. Ange Postecoglou über Timo Werner

Tottenham-Coach Ange Postecoglou sieht das ganz anders, für den Australier ist der Neuzugang eine große Verstärkung für die Spurs. "Ich schaue darauf, was er uns heute geben kann, und nicht darauf, was vor drei oder vier Jahren passiert ist", sagte der 58-Jährige am Freitag. "Ich wage zu behaupten, dass er ein anderer Spieler ist, auf jeden Fall eine andere Person."

Postecoglou verwies in diesem Kontext darauf, dass sich Menschen im Laufe ihres Leben entwickeln - und dies sei auch bei Werner so: "Wir alle entwickeln uns weiter. Er ist wahrscheinlich in einer anderen Phase seines Lebens reifer geworden. Er ist in einem guten Alter, hat Ambitionen für die Nationalmannschaft, möchte auf höchstem Niveau spielen - dieser Verein bietet ihm diese Chance."

Werner könnte schon bereits Sonntag beim Gastspiel bei Manchester United (LIVE! ab 17.30 Uhr bei kicker) sein Debüt geben.