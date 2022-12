Sportler des Jahres: Lückenkemper, Kaul und Eintracht Frankfurt ausgezeichnet

Sportler, Sportlerin und Mannschaft des Jahres 2022 stehen fest. "Team D" räumt doppelt ab, die Frankfurter Fußballer holen sich die Team-Auszeichnung.

Dreimal hintereinander war Weitspringerin Malaika Mihambo Sportlerin des Jahres geworden, diesmal musste sie einer anderen Leichtathletin den Vortritt lassen. Gina Lückenkemper, die schnellste Frau Europas, machte 2022 das Rennen bei der Gala in Baden-Baden am Sonntagabend.

Das Rennen ihres Lebens hatte Lückenkemper im Sommer bei den Leichtathletik-Europameisterschaften im Münchner Olympiastadion hingelegt. Die 26-Jährige gewann bei der Heim-EM im Rahmen der European Championships sensationell über 100 Meter Gold und holte dann trotz einer Verletzung auch noch mit der Staffel den Titel.

Bei der WM in Eugene lief sie zudem zu Staffel-Bronze, bei den deutschen Meisterschaften in Berlin sorgte sie mit ihrem 100-Meter-Sieg in 10,99 Sekunden für einen Glanzpunkt. Sie habe beim Anblick der Bilder "nicht nur Gänsehaut sondern auch immer noch Puls von 180", erzählte die Sprinterin breit grinsend im schicken mintfarbenen Kleid.

Mit 1358 Stimmen wählten die Mitglieder im Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) Lückenkemper zur Sportlerin des Jahres vor Mihambo (863) und Rennrodlerin Natalie Geisenberger (766).

Kaul zum Zweiten

Der Sportler des Jahres 2022 empfahl sich ebenfalls im Münchner Olympiastadion für die Auszeichnung, die er sich nach 2019 nun bereits zum zweiten Mal abholte: Niklas Kaul. Der 24-Jährige wurde Europameister im Zehnkampf und sorgte damit für einen der Höhepunkte bei den European Championships. Erst mit seinem fulminanten abschließenden 1500-Meter-Lauf verdrängte der Mainzer den Schweizer Simon Ehammer noch von Platz eins. Und so feierte Kaul nach dem WM-Coup von 2019 den zweiten großen Triumph seiner Karriere. Er könne sich "nicht vorstellen, dass je nochmal so zu erleben", sagte er am Sonntag im edlen schwarzen Smoking.

Auszeichnung für Eintracht Frankfurt

Zur Mannschaft des Jahres wurde bei der 76. Auflage Eintracht Frankfurt gekürt. Das Team von Oliver Glasner gewann im Mai die Europa League und holte damit den erst zweiten internationalen Titel nach dem UEFA-Cup-Sieg 1980 für die Eintracht und ihre frenetischen Anhänger. Ohne eine einzige Niederlage war Frankfurt ins Finale eingezogen, hatte dabei Gegner wie den FC Barcelona, West Ham United oder Betis Sevilla besiegt. In einem packenden Finale von Sevilla bezwang die SGE die Glasgow Rangers im Elfmeterschießen und ging verdientermaßen in die Geschichte ein.

Zuletzt war mit dem FC Bayern München 2020 eine Fußball-Mannschaft ausgezeichnet worden. "Wir haben nicht nur in Frankfurt etwas ausgelöst, sondern Gänsehaut im Abo nach Deutschland geschenkt", schwärmte Präsident Peter Fischer. Auf Platz zwei kamen die deutschen Sprinterinnen mit ihrem Gold bei der Heim-EM über 4x100 Meter.

Den Sprung aufs Podest verpassten gar Bob-Dominator Francesco Friedrich und die Sensations-Olympiasiegerinnen im Langlauf Katharina Hennig und Victoria Carl. Die Basketball-Nationalmannschaft schaffte es trotz der ersten EM-Medaille seit 17 Jahren nicht einmal unter die Top 10.

Ergebnisse Sportler des Jahres 2022

Frauen

1. Gina Lückenkemper 1358

2. Malaika Mihambo 863

3. Natalie Geisenberger 766

4. Denise Hermann 594

5. Emma Hinze 437

6. Konstanze Klosterhalfen 352

7. Elisabeth Seitz 322

8. Lea-Sophie Friedrich 199

9. Ricarda Funk 180

10. Anna-Lena Forster 151

Männer

1. Niklas Kaul 1256

2. Vinzenz Geiger 871

3. Florian Wellbrock 761

4. Johannes Ludwig 523

5. Richard Ringer 359

6. Julian Weber 257

7. Simon Geschke 252

8. Lukas Dauser 249

9. Karl Geiger 231

10. Christopher Grotheer 225

Mannschaft

1. Eintracht Frankfurt Herren 975

2. 4 x 100 m Staffel Leichtathletik Frauen 895

3. Fußball-Nationalmannschaft Frauen 828

4. Bobteam Friedrich 706

5. Team-Sprint Langlauf Frauen 545

6. SC Magdeburg Handball Herren 371

7. Bahnvierer Frauen 254

8. Teamsprint Bahnrad Frauen 190

9. 4 x 5 km Skilanglaufstaffel Frauen 182

10. Tischtennisnationalteam Herren 176