Spitzenreiter Magdeburg empfängt Verl mit langer Verletztenliste

Nachdem am letzten Spieltag der Siegesserie des 1. FC Magdeburg durch Viktoria Köln ein Ende bereitet wurde, geht es an diesem Wochenende für den Tabellenführer gegen den SC Verl. Chefcoach Christian Titz sprach vor dem Spiel über die lange Verletztenliste des FCM und den kommenden Gegner.

"Die Verletztenliste ist etwas länger", sagte der Magdeburger Pressesprecher Manuel Holscher zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den SC Verl (Sonntag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker). In der Tat, gleich acht Spieler stehen FCM-Coach Titz vor dem Spiel am 15. Spieltag der 3. Liga nicht zur Verfügung, unter anderem auch der zuletzt formstarke Alexander Bittroff, ein Muskelfaserriss in der Wade verhindert seinen Einsatz. Kapitän Tobias Müller fehlt rot-gesperrt, offen ist noch, ob Außenspieler Florian Kath rechtzeitig fit wird.

Wir haben 90 Minuten in Unterzahl gespielt und trotzdem unglücklich verloren. Christian Titz

Titz sah die personelle Lage entspannt: "Dadurch, dass wir eine gewisse Kaderbreite haben, haben wir immer noch genügend Spieler zur Verfügung, auch Jungs mit Qualität. Die Trainingswoche verlief sehr gut." Es habe auch ein paar Rückkehrer gegeben, somit haben man genügend Optionen, um für das kommende Spiel die beste Lösung zu finden.

Auch die Niederlage gegen die im Tabellenkeller angesiedelten Kölner am letzten Spieltag machte dem 50-Jährigen kaum noch zu schaffen, dies war sicherlich auch der Art und Weise geschuldet, wie sie zustande gekommen war. Schon in der dritten Minute hatte Kapitän Tobias Müller nach einer Notbremse Rot gesehen. "Wir haben ein Spiel über 90 Minuten in Unterzahl gemacht und es war trotzdem eine sehr unglückliche Niederlage", so Titz. "Wir hätten es in der Hand gehabt, das Spiel anders zu gestalten."

Die 0:4-Niederlage im Februar ist Geschichte

Das Spiel gegen Verl ist für Titz ein kleines Jubiläum, sein erstes Heimspiel als Magdeburrg-Coach machte er im Februar auch gegen den SC, damals verlor man noch mit 0:4. Die Partie vor neun Monaten sei jedoch in der Vorbereitung auf das kommenden Duell kein Thema gewesen. "Wir leben im Hier und Jetzt. Es geht darum wie Verl aufgestellt ist, was sie für Spieler zur Verfügung haben, wie sie uns bespielen wollen und was wir für Ideen haben, die wir dagegen setzen."

Der FCM steht aktuell mit vier Punkten Vorsprung auf Rang eins der 3. Liga, Verl ist mit 16 Zählern den Abstiegsrängen nahe. Mit einem überraschenden Sieg könnten sich die Gäste etwas von der gefährlichen Zone absetzen.