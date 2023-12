"Spielt gar keine Rolle": Terzic und die verpatzte Meisterschaft gegen Mainz

1:42Vor dem Jahresfinale gegen den 1. FSV Mainz 05 am Dienstagabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) ist die Partie vom Saisonfinale 2022/23 und der verspielten Meisterschaft mal wieder Thema beim BVB gewesen. Kleine Erinnerungsstütze: Weil Dortmund am 34. Spieltag der Saison 2022/23 gegen die Rheinhessen nur 2:2 gespielt hat, ist der Titel dramatisch verpasst worden. Coach Edin Terzic kümmert das in der Bundesliga-Aktualität aber wenig.