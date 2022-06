Spielplan steht: Duisburg lädt Gladbach und Bilbao zum Mini-Turnier

Am 17. Juli empfängt der MSV Duisburg sowohl Borussia Mönchengladbach als auch Athletic Bilbao zu einem Testspiel-Turnier.

Auch in diesem Jahr lädt der MSV Duisburg wieder zum "Cup der Traditionen" in die heimische Schauinsland-Reisen-Arena. Am 17. Juli treffen in insgesamt drei Spielen über je 45 Minuten die Zebras, Bundesligist Borussia Mönchengladbach und La-Liga-Klub Athletic Bilbao aufeinander.

Um 16 Uhr spielt zunächst der MSV gegen Gladbach, um 17 Uhr Bilbao gegen Gladbach und um 18 Uhr schließlich der MSV gegen Bilbao. Beide Duisburger Gegner treten dabei mit neuen Trainern an - Gladbach mit Daniel Farke, Bilbao mit Ernesto Valverde, dem früheren Coach des FC Barcelona.

Im vergangenen Jahr hatten die Duisburger kurzfristig nicht am "Cup der Traditionen" teilnehmen können, weil das Gesundheitsamt die Mannschaft nach Corona-Fällen in Quarantäne geschickt hatte.