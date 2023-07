"Spielern jeden Tag etwas weitergeben": Dotchev mit Vorbereitung zufrieden

Erzgebirge Aue geht in sein zweites aufeinanderfolgendes Jahr in Liga drei. Mehr Konstanz lautet die Devise der Sachsen vor der anstehenden Saison, die zu einer "harten Nuss" werden kann.

Seit knapp über drei Wochen befindet sich Erzgebirge Aue in der Vorbereitung auf die anstehenden Saison in der 3. Liga. Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigte sich Aues Trainer Pavel Dotchev im Gespräch mit "Sport im Osten" durchaus zufrieden, auch wenn noch nicht alles rund läuft. Gegen die beiden unterklassigen Teams Lunzenau und Erlbach gab es jeweils zweistellige Sieg. Auch wenn die Aussagekraft entsprechend gering sein dürfte, konnte Dotchev positive Dinge mitnehmen.

"In den ersten beiden Spielen ging es darum, ein bisschen Spielpraxis zu haben, uns nach der langen Pause an den Ball zu gewöhnen. Die Mannschaft hat sich sehr gut herauskombiniert; Freude und Spaß gehabt, Tore zu machen. Anschließend stand der "erste harte Test" gegen Lok Leipzig an, welchen man mit 0:1 verlor. Dort habe man noch "viele Abstimmungsprobleme" gehabt und gesehen, "dass wir noch nicht so weit als Mannschaft sind".

Testspiel gegen Breslau ergab "sehr positives Feedback"

Umso besser, dass der anschließende Test gegen Breslau dem Trainer "ein sehr sehr positives Feedback gegeben" habe. Man habe gesehen, dass die Mannschaft in der Trainingswoche Dinge aufgenommen hat. "Es gibt als Trainer nichts besseres, als wenn ich den Spielern etwas gebe, die das umsetzten und es auch noch funktioniert." Auch vor dem kommenden Test am Mittwochnachmittag gegen Car-Zeiss Jena sei das Ziel, "jeden Tag den Spielern etwas weiterzugeben". Gerade mit einer Menge Neuzugängen, wie es bei Aue der Fall ist, dauert es natürlich seine Zeit, bis sich die Abläufe einpendeln.

Mit Sean Seitz, Louis Lord, Mirnes Pepic, Niko Vukancic, Joshua Schwirten, Marcel Bär, Steffen Meuer hat man sieben Neuzugänge verpflichtet. Als Transferoffensive in Richtung obere Tabellenplätze will Dotchev dies jedoch nicht verstehen. "Wir wollen konstant bleiben über die ganze Saison. Wir werden alle Mann brauchen. Der ein oder anderen neue Spieler wird vielleicht auch noch Zeit brauchen, aber wir sind als Mannschaft schon so weit, dass ich sage, dass wir genug Substanz haben, um über die Saison durchzukommen", so Dotchev, wenngleich er die Saison auch als "harte Nuss" bezeichnet, denn "es sind viele Mannschaften ambitioniert, aufzusteigen. Viele werden gegen den Abstieg spielen müssen".

Ferjani, Göttlicher und Sorge auf Vereinssuche

Unklar, ob auf der Zugangsseite noch etwas passiert, klar ist jedoch, dass mit Ramzi Ferjani, Felix Göttlicher und Alexander Sorge noch drei Spieler abgegeben werden sollen. "Die Jungs verhalten sich professionell, trainieren gut." Das "einzige" Problem sei, dass die Innenverteidiger-Position überbesetzt sei. "Ich kann nicht acht Innenverteidiger auf zwei Positionen für die ganze Saison nehmen". Entsprechend habe man transparent nach außen kommuniziert, dass sich diese drei Spieler neue Vereine suchen dürfen.