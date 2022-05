"Spieler mit viel Potenzial": Fleckstein verlängert beim MSV

Der MSV Duisburg hat den Vertrag von Verteidiger Tobias Fleckstein bis 2025 verlängert. Auch die ersten Abgänge wurden bekanntgegeben.

Bis 2025 für den MSV Duisburg am Ball: Tobias Fleckstein. IMAGO/Matthias Koch

Der 23-jährige Tobias Fleckstein kam 2020 von Holstein Kiel nach Duisburg und sammelte seitdem 45 Einsätze und konnte drei Tore erzielen. "Ich freue mich wirklich, dass wir mit "Flecki" einen Spieler mit viel Potenzial langfristig an uns gebunden haben", so MSV-Coach Torsten Ziegner in der Pressemitteilung.

In den Planungen des Trainers soll der Verteidiger weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen. Ziegner erklärt: "Wir glauben, dass er auch in Zukunft eine feste Größe in unserer Defensive sein und sich noch weiter entwickeln wird."

Nachdem Duisburg in dieser Saison lange Zeit um den Klassenerhalt bangen musste, blickt Fleckstein optimistisch auf die kommende Spielzeit: "Ich werde in der nächsten Zeit alles für den Spielverein reinhauen und bin mir sicher, dass wir wieder erfolgreiche Zeiten an der Wedau erleben werden."

Vier Spieler verlassen den MSV

Der MSV gab auch bekannt, dass Torwart Leo Weinkauf den Verein nach Ablauf seines Vertrages verlassen wird. Ebenfalls werden die Verträge von Dominic Volkmer, Stefan Velkov und Roman Schabbing nicht verlängert.