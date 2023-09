Spieler haben "Angst zu versagen" - Ziegner nicht überrascht von Rauswurf-Forderungen

Torsten Ziegner hat nach dem sechsten sieglosen Spiel in der 3. Liga betont, mit sich und seinem Trainerteam "im Reinen" zu sein. Die "Ziegner raus"-Rufe seien "normal", was in den letzten beiden Jahren auf die Mannschaft einprasselte dagegen "nicht immer in Ordnung".

Auch im sechsten Saisonspiel blieb der MSV Duisburg trotz früher 2:0-Führung gegen den SC Verl letztlich ohne Sieg. Schlimmer noch: In der Nachspielzeit drehte Verls Kapitän Mael Corboz die Partie sogar noch zu einem 2:3 aus MSV-Sicht. Der Duisburger Anhang reagierte mit laustarken "Ziegner raus"-Rufen und Pfiffen.

Jener Torsten Ziegner stellte sich nach dem Spiel dem Interview bei "MagentaSport" - und zeigte sich von den Reaktionen alles andere als überrascht. "Ich bin nicht erst seit einer Woche im Fußball. Es ist völlig normal, dass, wenn man von den Ergebnissen so in die Saison startet, der ein oder andere eben ruft. Dass es mit jeder Situation und jedem Ergebnis ein paar mehr werden, ist auch völlig normal", erklärte der 45-Jährige und betonte: "Das sind Sachen, mit denen kann ich mich nicht beschäftigen, weil es darum geht, mich mit der Mannschaft zu beschäftigen."

Der Coach sah bis zum Gegentor in der 45. Minute ein "sehr ordentliches Spiel" seiner Mannschaft, die "völlig verdient" mit 2:0 in Führung ging. Ein individueller Fehler von Alexander Esswein brachte die Verler dann zurück in die Partie.

Fehlendes Selbstvertrauen "nichts Ungewöhnliches"

In der Kabine habe Ziegner seiner Mannschaft nach dem späten Gegentreffer mitgegeben, "wieder bei Null" zu beginnen und den eigenen Plan weiter umzusetzen. Zunächst tat sich der MSV allerdings schwer. "Dass die Mannschaft von den Ergebnissen und auch aufgrund der Stimmung, die herrscht, dem was geschrieben und erzählt wird, natürlich nicht vor Selbstvertrauen strotzt, ist nichts Ungewöhnliches", erklärte Ziegner.

Entsprechend sei die Mannschaft anschließend eher darauf bedacht gewesen, "nicht noch einen Fehler zu machen, nicht noch ein Gegentor zu kassieren". Diese Verunsicherung nutzte der Sportclub zum Ausgleich. Dass dann trotz einer besseren Schlussphase doch noch der späte Gegentreffer fiel, sei "symptomatisch" für die aktuelle Situation.

Was in den letzten zwei Jahren hier los war, das war auch für die Jungs im menschlichen Bereich nicht immer in Ordnung. Torsten Ziegner

Doch auch jene Situation komme nicht von ungefähr. "Was in den letzten zwei Jahren hier los war, das war auch für die Jungs im menschlichen Bereich nicht immer in Ordnung und nicht immer schön. Dann hat man natürlich Angst davor, wieder zu versagen, wieder bestraft zu werden. Man sieht das eigentlich in allen Spielen", blickte Ziegner zurück. Schließlich finden sich die Zebras in Kategorien wie der Laufdistanz oder intensiven Läufen in der Tabelle weit oben wieder. "Das heißt, die Mannschaft gibt alles."

Es fehlt jedoch der Ertrag. "Wir können ja nicht einfach sagen: 'Habt keine Angst', und es ist vorbei. Das wird sich nur lösen, wenn die Jungs Erfolg haben", analysierte der Coach, der klar stellte, mit sich und seinem Trainerteam "im Reinen" zu sein. "Wir arbeiten total hart, wir investieren total viel Zeit, wir versuchen dieses Ding umzukippen. Dann bleibt es ein Sport, wo wir nicht immer mit der Macht gesegnet sind, es so sehr zu beeinflussen, dass wir selbst darüber entscheiden, ob wir Ergebnisse feiern oder nicht."

Die nächste Chance, den ersten Saisonsieg einzufahren, gibt es für den MSV nächste Woche Samstag (14 Uhr) bei Viktoria Köln. Ginge es nach den Fans, würde dann wohl bereits ein anderer Trainer an der Seitenlinie stehen.