Spelthahn macht nun doch als Düren-Präsident weiter

Wolfgang Spelthahn wollte eigentlich als Präsident des 1. FC Düren aufhören, doch nun hat sich der 60-Jährige doch dazu entschlossen, weiter die Geschicke des West-Regionalligisten zu leiten.

Wolfgang Spelthahn bleibt Präsident des 1. FC Düren. Eine Nachricht, die in diesem Fall keine Selbstverständlichkeit darstellt, denn der 60-Jährige hatte vor der am Mittwoch stattfindenden Mitgliederversammlung den Entschluss gefasst, nicht mehr zu kandidieren. Doch bereits zu Beginn der Versammlung kündigte Spelthahn an, dass er es sich anders überlegt habe. Die 60 anwesenden Mitglieder wählten ihn im weiteren Verlauf des Abends für zwei weitere Jahre.

"Ich möchte meinem Nachfolger ein sauberes Feld hinterlassen, weshalb ich mich entschlossen habe, erneut zu kandidieren. Wir stehen vor wichtigen Veränderungen, die wir zu Ende bringen wollen, damit der Verein für die Zukunft sicher aufgestellt ist", begründete Spelthahn seinen Sinneswandel.

Finanzspritze von der Stadt

Konkret geht es in Düren um zwei wichtige Zukunftsprojekte: Zum einen soll die Westkampfbahn in eine Grundstücks-GmbH überführt werden, die bereits gegründet sei. Auf der Mitgliederversammlung wurde auch klargemacht, dass die heimische Spielstätte weiter ausgebaut werden müsse, um dauerhaft in der Regionalliga bestehen zu können. Im städtischen Haushalt sei dafür laut Schatzmeister Achim Schiffer ein Zuschuss in Höhe von 375.000 Euro eingeplant.

Zum anderen soll die Herren-Mannschaft in eine Spielbetriebsgesellschaft ausgelagert werden, was unter anderem auch von Verbandsseite gefordert werde. Ziel dieser Maßnahme sei laut FCD, dass der Hauptverein und die Jugend-Abteilung gegen eine mögliche Insolvenz der Profifußball-Sparte besser abgesichert sein sollen. Gleichzeitig stellte der Verein in Sachen Insolvenz klar: "Zwar steht das in Düren nicht zur Diskussion, ist aber bei den Summen in der Regionalliga West durchaus wahrscheinlicher als im Spielbetrieb der Jugend und des Fußball-Verbands Mittelrhein."

Nach der Mitgliederversammlung steht nun wieder der Fußball im Mittelpunkt: Für die erste Mannschaft des FCD geht es bereits am Freitag weiter, dann gastiert die Mannschaft von Trainer Carsten Wissing im Zweitliga-Stadion des SC Paderborn 07, um gegen dessen U 21 um Regionalliga-Punkte zu kämpfen.