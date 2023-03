Joselus Doppelpack beim Debüt: Spanien bezwingt mutige Norweger

Die spanische Nationalmannschaft hat zum Start der EM-Qualifikation 3:0 gegen Norwegen gewonnen. Das Ergebnis fiel insgesamt zu hoch aus, da die Skandinavier mutig mitspielten, ihre Chancen jedoch nicht nutzen konnten.

Spaniens neuer Trainer Luis de la Fuente ließ seine Mannschaft bei seinem Debüt als A-Nationalmannschaftstrainer mit einem Dreiermittelfeld bestehend aus Dani Olmo, Iago Aspas und Gavi auflaufen. Davor stürmte Neu-Kapitän Morata.

Die Gastgeber übernahmen von Beginn an das Zepter und hatten nach zehn gespielten Minuten satte 97 Prozent Ballbesitz, jedoch ohne zwingend vors Tor der Norweger zu kommen, die ohne Starstürmer Haaland aufliefen. Der Ex-Dortmunder war aufgrund von Leistenproblemen von der Nationalmannschaft abgereist.

Dani Olmo muss nur den Fuß reinhalten

Mit der ersten guten Torchance durften die Spanier dann aber direkt über die Führung jubeln, nach Vorlage von Balde musste der Leipziger Dani Olmo nur noch seinen Fuß reinhalten (13.). Nur rund zwei Minuten später sorgte eine Unaufmerksamkeit von Spaniens Innenverteidiger Laporte dann beinahe für den Ausgleich der Skandinavier, Ödegaard blieb mit seinem Abschluss aus dem Rückraum aber hängen (15.).

Weiterhin waren die Spanier das aktivere Team und machten das Spiel, waren nach Ödegaards Chance aber gewarnt. Knapp 30 Minuten waren auf der Uhr, als dann Aursnes den Ausgleich auf dem Fuß hatte, im stark parierenden Kepa aber seinen Meister fand (29.).

Bis auf einer guten Möglichkeit für Merino (31.) hatte Durchgang eins nicht mehr viel zu bieten. Festzustellen war aber, dass die Norweger immer besser in die Partie fanden und einen wirklich ansprechenden Auftritt in Malaga zeigten.

Sörloth kratzt am Ausgleich - Yeremy verpasst Vorentscheidung

Auch aus der Halbzeit kamen die Norweger selbstbewusst und rissen das Spiel wie schon gegen Ende der ersten Hälfte an sich, so hatten die Skandinavier in der 56. Minute die Riesenchance aufs 1:1, Kepa verhinderte den Treffer von Sörloth aber noch gerade so (56.). Danach entwickelte sich eine Ruhephase, in der beide Mannschaften etwas zurückschalteten, wobei Spanien mehr Ballbesitz hatte und immer wieder offensiv auffällig wurde, so hatte der eingewechselte Yeremy rund 15 Minuten vor Ende die Großchance auf die Vorentscheidung (76.).

Debütant Joselu mit Blitz-Doppelpack

Doch auch in der Schlussphase waren die Norweger nicht abgemeldet, im Gegenteil. Wieder war es Sörloth, der die den nächsten Hochkaräter nicht zum Ausgleich nutzte (80.). Schlussendlich sorgte der eingewechselte Joselu bei seinem Länderspiel-Debüt mit seinem schnellen Doppelpack mit dem 2:0 und 3:0 (84. und 85.) für die Vorentscheidung und das Endergebnis, das am Ende etwas zu hoch ausfiel, da die Norweger einen wirklichen guten Auftritt in Malaga zeigten. Der Sieg war alles in allem aber verdient.

Für die Spanier geht es am Dienstag (20.45 Uhr) im Rahmen der EM-Quali in Schottland weiter. Norwegen ist ein paar Stunden früher ab 18 Uhr in Georgien gefordert.