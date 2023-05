Nach verrückter Schlussphase in Tallinn: Frankreichs Frauen sind U-17-Europameister

Frankreich hat die U-17-EM der Frauen gewonnen. Im Finale von Tallinn gab es ein am Ende furioses 3:2 gegen Spanien.

Spaniens Trainer Kenio Gonzalo nahm im Vergleich zum 3:1-Sieg im Halbfinale gegen England nur einen Wechsel in seiner Startelf vor und brachte die Mittelfeldspielern Arques für die Stürmerin Segura. Vicky Lopez rückte dafür in die offensive Dreierreihe. Frankreichs Trainerin Peggy Provost vertraute dagegen den gleichen elf Spielerinnen wie beim 10:2-Kantersieg im Halbfinale gegen die Schweiz.

Dominantes Spanien belohnt sich nicht

Die Spanierinnen dominierten das Spiel von Beginn an, ließen den Ball gut in den eigenen Reihen laufen und sammelten viel Ballbesitz. Gefährliche Aktionen waren jedoch Mangelware; ein Kopfball von Redondo, der allerdings neben dem Tor landete (3.), blieb lange Zeit die einzige Chance der Roja. Erst nach etwa einer halben Stunde drehte das Team von Kenio Gonzales auf und erspielte sich mehrere Möglichkeiten: Comendador konnte zwei Flanken von der rechten Seite nicht druckvoll genug auf das Tor von Fernandes köpfen (28., 31.), Vicky Lopez versprang nach tollem Zuspiel von Alguacil im Strafraum der Ball, sodass Autin noch in höchster Not klären konnte (34.).

Von den Französinnen kam im ersten Durchgang dagegen wenig. Das Team von Peggy Provost lauerte auf Konter, durch die Ballsicherheit der Spanierinnen boten sich hierfür jedoch kaum Möglichkeiten. Hatten die Juniorinnen der Equipe Tricolore mal die Kugel, so agierten sie fahrig und gaben diese schnell wieder ab. Vor das Tor von Estensoro kamen sie nur selten, ein Schuss von Joseph bleib der einzige Abschluss in Halbzeit eins (19.).

Schlussphase gerät zum Spektakel

Auch nach Wiederanpfiff hatte Spanien die erste Chance: Vicky Lopez wurde im rechten Halbraum angespielt, dribbelte nach innen und zog ab. Ihr Linksschuss flog jedoch knapp über die Latte (47.). In der Folge spielten auch die Französinnen druckvoller nach vorne, sodass das Spiel an Fahrt aufnahm. Gefährliche Torchancen blieben jedoch zunächst weiter die Ausnahme.

In der letzten halben Stunde wurde das Finale dann spektakulär: Nach einem Missverständnis zwischen Camara und Arques schickte Effa Effa Joseph mit einem langen Pass, die allein auf Estensoro zulief und die Kugel cool zur Führung ins Netz schob (64.). Zehn Minuten darauf tauchte Joseph nach einem Abwehrfehler von Camara erneut allein vor der spanischen Torfrau auf und schnürte den Doppelpack. Kurze Zeit später entschied Schiedsrichterin Vekkeli nach einem Foul von Vicky Lopez an Maeline Mendy auf Elfmeter, den die Gefoulte souverän verwandelte (78.).

Erster Titel für Equipe Tricolore

Die Französinnen sahen nach dem 3:0 eigentlich schon wie die sicheren Siegerinnen aus, doch mit einem Doppelpack binnen zwei Minuten brachte die überragende Vicky Lopez ihre Farben wieder heran: Ihrem sehenswerten Schlenzer ins rechte Toreck (79.) folgte eine Bogenlampe über die zu weit vor dem Tor positionierte Fernandes (80.). Danach hielten die Französinnen dem Druck der Ibererinnen, die tief in der Nachspielzeit die sehr unglücklich agierende Camara ob einer Notbremse verloren (90.+5), jedoch stand und brachten die knappe 3:2-Führung über die Zeit.

Die Französinnen krönen sich damit zum ersten Mal zu U-17-Europameisterinnen, die vorangegangenen drei Finals hatte die Equipe Tricolore jeweils verloren. Für die Spanierinnen ist es dagegen die zweite Finalniederlage in Serie, nachdem La Roja im letzten Jahr das Finale im Elfmeterschießen gegen Deutschland verloren hatte.