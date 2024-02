Deutsche U 20 verliert ersten Test gegen Spanien

Der Start in das WM-Jahr 2024 verlief für die deutsche U-20-Nationalmannschaft der Frauen alles andere als geplant. Im ersten Test des Jahres setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Spanien.

Nach eineinhalb Jahren Pause stand am Donnerstagabend für die zweithöchste deutsche Frauen-Nationalmannschaft erstmals wieder ein Länderspiel an. Zum Auftakt der langen Vorbereitung für die Weltmeisterschaft in Kolumbien (31. August bis 22. September 2024) traf die U-20 in Alicante auf Spanien.

Von Beginn an hatte das mit Bundesliga-Erfahrung gespickte Aufgebot von Trainerin Kathrin Peter Schwierigkeiten mit den spielstarken Spanierinnen, die wiederum ihrerseits zwar mehr Spielanteile vorweisen konnten, auf ernste Torchancen aber lange warten mussten.

Spanien belohnt sich kurz vor der Halbzeit

Erst in der 37. Minute belohnten sich die Spanierinnen mit dem Führungstreffer - wenngleich dieser aus deutscher Sicht äußerst unglücklich fiel: Nachdem Kapitänin Diehm einen Konter Spaniens nur durch ein taktisches Foul stoppen hatte können, fand ein abgefälschter Freistoß von Olaya Enrique Rodríguez den Weg ins deutsche Tor - Schlussfrau von Schrader blieb ohne Abwehrchance (37.).

Mit komplett neuen Personal startete die deutsche Elf dann in den zweiten Durchgang, schnell musste die eingewechselte Schlussfrau Adamczyk aber ebenfalls hinter sich greifen: Nach einem Eckball versuchte sich Medina aus der zweiten Reihe und bezwang Adamczyk mit einem wuchtigen Schuss in die rechte obere Ecke (48.). Lange auf sich warten ließ die deutsche Antwort allerdings nicht: Eine Flanke von Baum landete im Rückraum bei Platner, die aus 16 Metern nicht lange fackelte und zum 1:2 einnetzte (52.).

Den alten Abstand stellte Jone Amezaga in Spielminute 68 wieder her. Nach einem Steckpass aus dem Mittelfeld zündete die 19-Jährige den Turbo, ließ die gesamte deutsche Defensive hinter sich und bezwang Adamczyk aus kurzer Distanz per Beinschuss zum 3:1 (68.).

Dabei blieb es dann auch, der 1:3-Niederlage hatte Deutschland trotz großer Bemühungen nichts mehr entgegenzusetzen. Bereits am Sonntag ist die deutsche U 20 bereits wieder in Aktion, dann steht ab 18 Uhr das Duell mit der mexikanischen Auswahl in Benidorm an.