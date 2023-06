Historischer Sieg: Belgien schlägt Spanien und ist erstmals Europameister

Im Endspiel um die Women's EuroBasket feierte Belgien dank eines überragenden vierten Viertels ein famoses Comeback gegen Spanien und holte sensationell erstmals den Titel.

In Ljubljana war der sensationelle Erfolg der Belgian Cats dabei lange nicht abzusehen gewesen. Von Beginn an spielten die favorisierten Spanierinnen souverän auf, sicherten sich das erste Viertel mit 17:13 und legten im zweiten Viertel (15:12) konzentriert nach. Mit der 32:25-Halbzeitführung im Rücken zogen die Bezwingerinnen der deutschen Auswahl im Verlauf des dritten Viertels gar auf bis zu zehn Punkte davon.

Doch der Underdog gab sich nicht auf und kämpfte sich, angeführt von einer überragenden Kyara Linskens, zurück in die Partie. Das dritte Viertel ging schlussendlich mit 18:16 an Belgien, das im vierten und finalen Viertel der Women's EuroBasket eine famose Aufholjagd hinlegte. Wendepunkt wurde ein Dreier der besten Schützin des Abends, Emma Meesseman (24 Punkte), durch den der spätere Champion auf 56:55 stellte und erstmals überhaupt in der gesamten Partie in Führung ging.

Eine Führung, die Spanien nicht mehr zu drehen vermochte. Während den Favoritinnen in einem desolaten vierten Viertel lediglich zehn Zähler gelangen, komplettierte Linskens ihr Double-Double (18 Punkte, 15 Rebounds) und verdiente sich damit die Auszeichnung als Spielerin des Spiels. Meesseman sicherte sich derweil die Auszeichnung als EuroBasket-MVP und durfte in ihrer Rolle als Spielführerin den heiß ersehnten Pokal in Richtung der slowenischen Hallendecke recken.