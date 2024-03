Southgates Besuch an der Stamford Bridge lohnt sich nur für einen Shootingstar

Unterschiedlicher hätten die Gefühlswelten von Cole Palmer und Anthony Gordon am Montag nicht sein können. Während Palmer sich vor den Augen von Nationaltrainer Gareth Southgate aufdrängte, musste Gordon das Feld früh verlassen.

Von großem sportlichen Wert war das Montagabendspiel zwischen den beiden Enttäuschungen Chelsea und Newcastle (3:2) wahrlich nicht - beide Teams dümpeln im Tabellenmittelfeld herum. Dennoch nahm Englands Nationaltrainer Gareth Southgate auf der Tribüne an der Stamford Bridge Platz. Der Grund: die beiden Shootingstars Cole Palmer und Anthony Gordon.

Lange durfte Southgate einen der beiden aber nicht begutachten. Denn Gordon verletzte sich bereits in der Anfangsphase, spielte zunächst aber weiter. Nach einem Zweikampf mit Marc Cucurella in der 33. Minute blieb der Linksaußen dann liegen und fasste sich an sein linkes Knie. Beim Schubladentest des Mannschaftsarztes war ihm der Schmerz anzusehen. "Ich kann nicht viel dazu sagen, außer dass es eine Knieverletzung war. Seltsam, es gab keinen Mechanismus, es gab keinen Moment, in dem er es spürte", so Eddie Howe im Sky-Interview.

Howe offenbart: "Er hatte ziemliche Schmerzen"

Wie schlimm die Verletzung des 23-Jährigen ist, der bei seiner Auswechslung immerhin das Feld auf eigenen Beinen verließ, wusste Howe kurz nach dem Schlusspfiff natürlich noch nicht. "Er hatte ziemliche Schmerzen", offenbarte der Magpies-Trainer lediglich.

Gerade mit Blick auf das Viertelfinale im FA Cup bei Manchester City (Samstag, 18.30 Uhr) - die letzte Titelchance Newcastles - schmerzt der mögliche Ausfall des zweitbesten Torschützen des Teams (neun Ligatore) natürlich sehr. Doch die Gedanken Gordons dürften sich vielmehr um die mögliche Europameisterschafts-Nominierung drehen. Erst am Donnerstag sprach der Offensivspieler mit der Daily Mail über seinen Traum: Auf die Frage seiner Freundin nach der Buchung des Urlaubs hatte er geantwortet: "Deutschland ist sehr schön".

Ich will einfach nur meinen Fußball spielen, jedes Spiel mitnehmen und wir werden sehen, was im Sommer passiert Cole Palmer

An den Sommer denkt Konkurrent Palmer hingegen noch nicht. "Ich schaue nicht wirklich voraus. Um ehrlich zu sein, will ich einfach nur meinen Fußball spielen, jedes Spiel mitnehmen und wir werden sehen, was im Sommer passiert", erklärte Chelseas bester Torschütze (elf Premier-League-Treffer). Die Urlaubsplanung sollte Palmer jedenfalls auch noch aufschieben - gerade nach Leistungen wie am Montagabend.

Denn kurz vor der am Donnerstag anstehenden Nominierung für die kommende Länderspielperiode betrieb der Linksfuß einmal mehr Eigenwerbung. Bereits zum fünften Mal in dieser Saison legte er in einer Partie ein Tor auf und schoss eins selbst - mehr als jeder andere Spieler der Liga. "Er ist fantastisch und wird von Tag zu Tag reifer", schwärmte Mauricio Pochettino auf der Pressekonferenz.

Wende durch Transfer am Deadline-Day

Dass er mit großer Wahrscheinlichkeit gegen Brasilien (22. März) und Belgien (26. März) erneut das Trikot der Three Lions tragen darf, hatte der 21-Jährige Ende August selbst nicht für möglich gehalten: Noch als Spieler von ManCity war er an den ersten drei Spieltagen lediglich zu einem Kurzeinsatz gekommen. "Wenn Sie mir zu Beginn der Saison gesagt hätten, dass ich eine Chance auf die Europameisterschaft habe, hätte ich Ihnen aufgrund meiner Lage nicht geglaubt", so Palmer.

Erst die gut investierten 46,7 Millionen Euro von Chelsea sorgten am letzten Tag der Sommer-Transferperiode für die Leistungsexplosion, die eben auch Southgate genau im Auge behalten wird.