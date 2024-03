Chelsea kann sich auf Palmer verlassen: Blues bauen März-Serie aus

Chelsea hat auch im 38. März-Heimspiel in Folge nicht verloren. Großen Anteil daran hatte Palmer, der beim 3:2-Erfolg gegen Newcastle an zwei Treffern beteiligt war.

Hatte mit zwei Scorerpunkten maßgeblichen Anteil am CFC-Erfolg: Cole Palmer. Chelsea FC via Getty Images

Mal wieder musste Mauricio Pochettino auf einer Pressekonferenz schlechte Nachrichten aus dem Lazarett überbringen: Diesmal hatte er am Donnerstag die Verletzungen von Colwill (Probleme an den Zehen) und Chilwell (Knieverletzung) verkündet. Der Ausfall des Duos veranlasste den CFC-Coach nicht nur zu personellen Umstellungen - Sterling und Cucurella ersetzten im Vergleich zum 2:2 in Brentford die beiden Abwehrspieler -, sondern auch zu einer taktischen: Die Blues agierten in letzter Linie mit einer Vierer- anstatt einer Dreierkette.

Bei den Gästen gab es nach dem 3:0 gegen Wolverhampton ebenfalls zwei Änderungen. Livramento startete gegen seinen Ex-Klub anstelle von Trippier (Wadenverletzung) und Almiron verdrängte Murphy auf die Bank.

Jackson bringt Chelsea früh in Führung

Obwohl Chelsea nur eines seiner vergangenen fünf Ligaspiele gewann, gab eine Statistik den Fans Hoffnung: Letztmals verloren die Westlondoner 2001 in der Premier League ein Heimspiel im März (2:4 gegen Sunderland, anschließend 31 Siege aus 37 Partien). Beim Unterfangen, die Serie auszubauen, erwischten sie einen perfekten Start. Jackson lenkte Palmers Distanzschuss mit der Hacke ins Netz (6.). Mit dem 1:0 im Rücken bestimmten die Hausherren anschließend das Geschehen, allerdings ohne wirklich Torgefahr auszustrahlen.

Da Newcastle sich ebenfalls nicht dem Tor näherte, deutete nach einem lange Zeit chancenarmen ersten Durchgang vieles auf Chelseas Halbzeitführung hin. Doch dann nahm die Partie ohne den zuvor verletzt ausgewechselten Gordon (35.) plötzlich noch Fahrt auf: Erst traf Isak zum Ausgleich (43.), dann stand Jackson bei seinem vermeintlichen Doppelpack im Abseits (45.+1), anschließend verpasste Willock den Doppelschlag (45.+3) und zu guter Letzt schoss Sterling in Dubravkas Arme (45.+5).

Palmer trifft im fünften Liga-Heimspiel in Serie

Kaltschnäuziger zeigte sich nach Wiederanpfiff Palmer. Nachdem Almiron an Petrovic gescheitert war (47.), setzte der Youngster die Kugel aus der Distanz trocken in die rechte Ecke (57.) - er traf damit nicht nur im fünften Liga-Heimspiel in Serie, sondern trug sich auch zum fünften Mal in der Saison in einem Spiel in die Vorlagen- und Torschützenliste ein. Beinahe hätten die Gastgeber durch Sterling in ihrer kurzen Drangphase die Partie sogar vorentschieden. Burn klärte aber für den bereits geschlagenen Dubravka kurz vor der Torlinie (59.).

Mit zunehmender Zeit erhöhten die Magpies natürlich das Risiko - und dies sollten die Hausherren für sich nutzen. Bei einem der dadurch entstandenen Konter tunnelte Joker Mudryk Schär, lief an Dubravka vorbei und schob abschließend ein (76.). Der Schlusspunkt war es aber nicht, weil Murphy mit einem sehenswerten Abschluss (90.) noch für eine spannende Nachspielzeit sorgte. Die sechs Extra-Minuten überstand die Pochettino-Elf aber schadlos, sodass Chelsea letztlich auch im 38. März-Heimspiel in Folge ungeschlagen blieb.

Durch den Erfolg verkürzte der Elfte aus London den Abstand zum Tabellennachbarn auf einen Zähler. Allerdings absolvierte Chelsea bislang auch eine Partie weniger.

Die Londoner treten am Sonntag (13.45 Uhr) zum Heimspiel im FA-Cup-Viertelfinale gegen Leicester City an. In derselben Runde ist Newcastle am Samstagabend (18.30 Uhr) auswärts bei ManCity gefordert.