Ex-Bochumer Janelt trifft - doch am Ende jubelt Hasenhüttl

Am Dienstagabend hat der FC Southampton sein Nachholspiel gegen den FC Brentford mit 4:1 gewonnen und den Aufsteiger in der Tabelle hinter sich gelassen. Die Saints stellten früh die Weichen - und erzielten in der zweiten Hälfte schöne Tore.

Coachte seine Elf am Dienstagabend zu einem Heimsieg gegen Brentford: Ralph Hasenhüttl. Getty Images