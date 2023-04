Sorgenfalten bei Ristic: Krankheitswelle plagt HFC vor Duell mit Aue

Der Hallesche FC ist zwar seit Wochen ungeschlagen, steht aber wieder unter dem ominösen Strich. Und nun plagen Trainer Ristic auch noch enorme Personalsorgen.

Seit acht Spielen ungeschlagen zählt der Hallesche FC aktuell dennoch zu den vier Drittligisten, die bei diesem Tabellenstand am Saisonende den Gang in die Regionalliga antreten müssten.

Grund für das Abrutschen der Saalestädter: reichlich Unentschieden, die nicht so recht weiterhelfen. Fünf am Stück nämlich. Der letzte Sieg datiert vom 4. März und war ein 3:2 in Meppen. Zuletzt gab es ein hart erkämpftes 0:0 in Dortmund.

Nietfeld zählt zu den Erkrankten

Trainer Sreto Ristic zeichnete am Mittwoch auf der Spieltags-Pressekonferenz ein düsteres Bild zur Personalsituation beim HFC vor dem anstehenden Duell mit dem FC Erzgebirge Aue (Samstag, 14 Uhr, LIVE! bei kicker).

Klar ist: Aaron Herzog wird dieses Heimspiel nach seiner fünften gelben Karte gesperrt verpassen. Fraglich sind die allesamt erkrankten Spieler um Kapitän Jonas Nietfeld, Jannes Vollert, Tom Bierschenk und Louis Samson - sie konnten unter der Woche bislang nicht trainieren.

Zudem angeschlagen: Sebastian Müller nach einer in Dortmund erlittenen Oberschenkel-Zerrung sowie Nico Hug (Schlag aufs Knie). Bei beiden hofft Ristic auf rechtzeitige Genesung. Zumal auch der Einsatz von Tunay Deniz noch nicht gesichert ist.

Nur "gesunde Leute" werden spielen

Schlecht sieht es laut Ristic bei Andor Bolyki aus, der gegen Duisburg einen Faserriss erlitten hatte. "Das macht uns zu schaffen und stellt uns vor Probleme", summierte der HFC-Coach die Einzelheiten auf und sprach von einer medizinischen Abteilung "am Limit" und will sich gegen Aue auf ausschließlich "gesunde Leute" berufen.

Aus einer kompakten Abwehr heraus soll gegen den FCE der Befreiungsschlag gelingen, so Ristic, der also "noch nicht alles auf eine Karte setzen" will. Vor dem gegnerischen Tor sollen "ein paar Prozente mehr" und eine Portion Glück dann für Ertrag sorgen. Im Training werde beim HFC jedenfalls derzeit "an der Effizienz" gearbeitet.