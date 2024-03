Sonderlob für Waldhofs "Lone Survivor" Rieckmann

Julian Rieckmann wird den 2:1-Erfolg von Waldhof Mannheim bei Borussia Dortmund II so schnell nicht vergessen. Denn der Mannheimer erzielte nicht nur sein erstes Drittligator, er verursachte auch einen Elfmeter - und wurde doch zum Matchwinner.

Es ist eine der viel zitierten Geschichten, die der Fußball schreibt: In einem von Taktik geprägten Spiel stieg Julian Rieckmann in der 74. Minute nach einem Eckball am höchsten, hielt laut Mannheims Marcel Seegert "seine Birne hin" und köpfte mit dem 1:0 für die Waldhöfer sein erstes Drittligator.

Doch in der Schlussphase zog er auf der Gegenseite Falko Michel im Strafraum zu Boden - und verursachte den Strafstoß, der das 1:1 für den BVB brachte. "Da dachte ich kurz 'das war’s wieder' - doch wir haben alle dran geglaubt, ich habe dran geglaubt", gab der 23-Jährige nach Abpfiff am Mikrofon von MagentaSport Einblick in seine Gefühlslage nach dem Ausgleich. Und der Glaube half, denn mit dem Schlusspfiff traf Rieckmann erneut und wurde so zum umjubelten Matchwinner. Was dann folgte, war laut des Doppeltorschützen "Ekstase pur".

Kapitän Seegert wollte die Leistung seines Teamkollegen nicht nur auf die zwei Treffer reduzieren: "Ricky hat ohnehin ein überragendes Spiel gemacht. Ich glaube der hat da im Mittelfeld teilweise allein gegen alle gekämpft. 'Lone Survivor' mäßig", betonte er die starke Gesamtleistung von Rieckmann und setzte noch einen drauf: "kicker-Note 1,0 und Sonderlob von mir."

Auch für den Schlussspurt im Abstiegskampf war Mannheims Last-Minute-Treffer wichtig, denn der Sieg über den BVB könnte zum Big-Point werden. Da Halle zeitgleich mit 0:2 in Regensburg verlor, verbesserte der erste Auswärts-Dreier seit Januar die Ausgangslage der Waldhöfer deutlich. Das Team steht nun knapp über dem Strich und hat den Klassenerhalt selbst in der Hand - laut Mannheims Trainer Marco Antwerpen ein großer Vorteil: "Wir sind jetzt in der Situation, dass wir etwas verteidigen müssen."