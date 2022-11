Son kündigt seine Teilnahme an der WM 2022 an

Aufatmen bei Südkorea: Topstar Heung-Min Son von Tottenham Hotspur kann nach eigener Aussagen an der WM 2022 teilnehmen.

Über seine sozialen Medien kündigte Heung-Min Son an, bei der WM 2022 spielen zu können: "Ich kann es kaum erwarten, unser schönes Land zu vertreten, bis bald", schloss der 30-Jährige am Mittwoch einen Post auf seinem Instagram-Kanal.

Son hatte sich im letzten Champions-League-Gruppenspiel der Spurs vor einer Woche bei Olympique Marseille (2:1) eine Fraktur im Bereich des linken Auges zugezogen. Wegen seiner Verletzung musste Son sogar operiert werden.

Seinen Traum von der WM gab er aber auch in den letzten Tagen nicht auf. Mit einer Spezialmaske will Son in Katar an den Start gehen. Eine Einschränkung sieht der Offensivspieler darin nicht. "In Anbetracht der Masken, die ihr in den letzten zwei Jahren mit Geduld getragen habt, wird meine Maske, die ich bei der Weltmeisterschaft tragen werde, nichts sein", schrieb Son. "Sobald auch nur ein Prozent Chance besteht, werde ich diese Chance nutzen", führte Son weiter aus. Allerdings gab er auch zu bedenken, dass "nicht mehr so viel Zeit übrig" sei.

Südkorea spielt bei der WM 2022 in der Gruppe H gemeinsam mit Portugal, Ghana sowie Uruguay. Auftaktgegner wird am 24. November (16 Uhr, MEZ) Uruguay sein.