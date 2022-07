"Solche Spieler brauchen wir": Wehen Wiesbaden holt Reinthaler

Der SV Wehen Wiesbaden hat Max Reinthaler verpflichtet. Der Verteidiger kommt von Ligakonkurrent Zwickau.

Beim FSV war der aus Bozen in Südtirol stammende Reinthaler am Mittag verabschiedet worden - nun steht auch fest, wohin der 27-Jährige wechselt: Er trägt künftig das Trikot des SV Wehen Wiesbaden, bei dem man sich vom Neuzugang viel erhofft. "Max ist ein sehr offensiver Verteidiger, der mit einem ausgeprägten Siegeswillen und seiner Aggressivität eine echte Bereicherung ist", wird Paul Fernie, Sportlicher Leiter beim SVWW, in einer Mitteilung zitiert. "Er ist mit seiner Entwicklung mit Sicherheit noch nicht am Ende und will sich immer weiter verbessern. Wir sind sehr froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten, denn genau solche Spieler brauchen wir."

Reinthaler begann in seiner italienischen Heimat mit dem Fußballspielen und kam 2009 in den Nachwuchsbereich von Udinese Calcio. Dort machte der Verteidiger erste Schritte im Profibereich und kam 2012 zu einem Europa-League-Einsatz gegen den FC Liverpool. Nach Stationen beim deutschen Landesligisten TSV Gersthofen und in Schweden kam er 2014 zum FC Augsburg. Über die zweite Mannschaft, für die er in der Regionalliga Bayern auflief, empfahl er sich 2018 für Hansa Rostock. Die Kogge verließ er nach dem Zweitliga-Aufstieg 2021 und ging zum FSV Zwickau, dem er jetzt nach einem Jahr wieder den Rücken kehrt.

"Für mich war nach dem ersten Gespräch schnell klar, dass ich sehr gut zum SVWW passe und ich diese neue Herausforderung unbedingt annehmen möchte", sagt der Neuzugang. "Seitdem ich in Deutschland bin, habe ich ein sehr positives Bild vom SVWW gewonnen. Hier wird sehr ambitioniert gearbeitet und ich möchte mit meiner Leistung zum Erfolg des Vereins beitragen."