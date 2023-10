Sogar van de Ven abgehängt: Romero bricht Spurs-Rekord

Die Tottenham Hotspur sind nicht nur, was den Tabellenplatz angeht, erstklassig unterwegs. Ein Innenverteidiger brach im Spiel bei Crystal Palace auch noch einen Vereinsrekord.

Spielte im letzten Spiel 141 erfolgreiche Pässe: Spurs-Verteidiger Cristian Romero. IMAGO/Action Plus

Cristian Romero stellte beim 2:1-Auswärtssieg der Spurs am Freitagabend gegen Crystal Palace einen neuen Vereinsrekord auf. 141 Pässe brachte der Weltmeister bei der Partie im Selhurst Park zum Mitspieler. So viele hatte noch nie ein Spurs-Akteur verzeichnet, seit diese Statistik 2003/04 erstmals erfasst wurde. Zudem hatte der Verteidiger eine Passquote von 93 Prozent.

Die zweitmeisten Pässe gegen die Eagles spielte der Ex-Wolfsburger Micky van de Ven, Romeros Partner in der Innenverteidigung. Von seinen 96 Pässen erreichten 95 seine Mitspieler, was ihm eine Passquote von 99 Prozent und die Auszeichnung "Spieler des Spiels" einbrachte. Zum Vergleich: Das gesamte Team von Crystal Palace brachte zusammen 137 Pässe erfolgreich an den Mann.

Wenn es um Pass-Statistiken geht, haben auch deutsche Akteure ein Wörtchen mitzureden. So verzeichnete Ilkay Gündogan mit 170 erfolgreichen Pässen den Premier-League-Saisonrekord 2022/23. Dabei erreichte er eine Passquote von 93 Prozent. Rekordhalter für die meisten Pässe in der Bundesliga ist der derzeit bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stehende Julian Weigl. In der Saison 2015/16 spielte der damals noch für Borussia Dortmund auflaufende Mittelfeldspieler unglaubliche 210 Pässe im Spiel gegen den 1. FC Köln. 199 davon fanden einen Mitspieler.