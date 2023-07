Sofort auffällig: RWE-Leihgabe Obuz überzeugt "aus der kalten Hose"

Marvin Obuz wird für ein Jahr vom 1. FC Köln an Rot-Weiss Essen verliehen. Bei seinem Testspiel-Debüt machte er gleich mit guten Aktionen auf sich aufmerksam, ohne davor mit dem Team trainiert zu haben.

Drittligist Rot-Weiss Essen hatte am Freitag Marvin Obuz vom 1. FC Köln für ein Jahr ausgeliehen, nur einen Tag später stand der 21-Jährige bereits in der RWE-Startelf. Beim Test gegen Oberligisten ETB Schwarz-Weiß (5:2) wusste er "aus der kalten Hose", wie er selbst sagte, also ohne auch nur eine Trainingseinheit mit dem Team absolviert zu haben, zu überzeugen: Der Linksaußen fiel mit seinem Tempo und seinen Dribblings auf und war bis zu seiner Auswechslung zur Pause an zwei von drei Treffern beteiligt. "Ich habe mich sofort gut zurechtgefunden, es hat viel Spaß gemacht", kommentierte der Flügelspieler anschließend sein Blitz-Debüt.

Obuz wechselte bereits mit acht Jahren in die Nachwuchsabteilung des 1. FC Köln, durchlief dort alle Nachwuchsmannschaften und stand bereits viermal im Bundesliga-Kader von Trainer Steffen Baumgart, ohne jedoch zum Einsatz zu kommen. In der vergangenen Spielzeit war der ehemalige Junioren-Nationalspieler dann an Holstein Kiel verliehen, kam dort aber nur auf zehn Partien und insgesamt 141 Minuten in der 2. Bundesliga sowie zu einem Einsatz im DFB-Pokal. 13-mal lief er außerdem für die Zweitvertretung der Störche in der Regionalliga Nord auf. Nun folgt der Wechsel nach Essen, wo der 21-Jährige den nächsten Schritt machen möchte.

"Will das Maximum herausholen"

"Marvin ist ein sehr spannender Spieler mit tollen Fähigkeiten. Er bringt ein gutes Eins-gegen-Eins und einen starken Abschluss mit, ist sehr trickreich und hat Zug zum Tor. Damit vereint er vieles, was einen starken Offensivspieler ausmacht. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, dass er sein unbestritten großes Potential bei uns abrufen kann. Wenn uns das gelingt, wird Marvin eine enorme Verstärkung für unsere Mannschaft sein", freut sich RWE-Cheftrainer Christoph Dabrowski über seinen Neuzugang.

Der Spieler selbst, der seine Stärken "vor allem im Tempodribbling und im schnellen Umschaltspiel" sieht, hat klare Ziele vor Augen: "Ich will mich bei RWE durchsetzen, Stammspieler werden und das Maximum herausholen."

Siebter Sommer-Neuzugang in Essen

Bei Rot-Weiss Essen ist Obuz der siebte Sommer-Neuzugang. Zuvor hatte der Klub bereits Vinko Sapina, Aaron Manu, Moussa Doumbouya, Eric Voufack, Ole Springer und Ekin Celebi unter Vertrag genommen.