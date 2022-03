So sieht die Drittliga-Tabelle ohne Türkgücü aus - Hat der FCK im Saisonfinale spielfrei?

Nachdem der Trend zuletzt bedenklich war, sendete Türkgücü mit dem 1:0 in Dortmund immerhin ein Lebenszeichen. Gerüchte um ein Ausscheiden aus dem Spielbetrieb halten sich dennoch hartnäckig.

Der zweite Auswärtssieg in dieser Saison nach dem 3:0 in Havelse am 25. August ist nur wenig Balsam auf die Türkgücü-Seele. Der Münchner Drittligist steht bekanntlich vor einem Abzug von elf Punkten, nachdem er Ende Januar einen Insolvenzantrag gestellt und zudem einen Auflagenverstoß begangen hat.

Noch ist dieser Abzug im Tabellenbild nicht realisiert, weil der Klub Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt hat.

Daneben verdichten sich allerdings die Gerüchte, der Klub werde wegen Zahlungsunfähigkeit bereits im März aus dem Spielbetrieb ausscheiden - dann würden alle bisher absolvierten Spiele von Türkgücü aus der Wertung genommen.

RWE, SGW, oh weh, oh weh ...: Beispiele aus der Vergangenheit

Im deutschen Profi- und höheren Amateurfußball gab es indes schon einige Fälle dieser Art. So wurden 1971/72 alle Erstliga-Spiele der Bielefelder Arminia nicht gewertet und sämtliche 19 Punkte (ein Sieg brachte damals noch zwei Zähler) am Ende abgezogen. Die Ostwestfalen spielten die Saison damals allerdings zu Ende.

Auch Rot-Weiss Essen erwischte es schon. 1993/94 wurde dem ehemaligen Deutschen Meister während der Zweitliga-Saison die Lizenz entzogen - auch RWE spielte die Saison zu Ende, Platz 19 und 29:47 Punkte waren schlussendlich ein Muster ohne Wert.

Fälle aus den Regionalligen sind Rot-Weiß Erfurt und die SG Wattenscheid 09 (jeweils 19/20), der VFC Plauen (14/15), der FC Oberneuland und der VfB Lübeck (12/13), die SpVgg Weiden und der SSV Ulm 1846 (jeweils 10/11).

Der FCK hätte zum Saisonende spielfrei

Noch ist es bei Türkgücü München nicht so weit, wenngleich sich die aktuellen Spiele für Spieler wie Trainer wie eine Abschiedstour anfühlen müssen. Rechnet man die Spiele der Münchner aus dem aktuellen Tabellenbild heraus (siehe unten), wären der 1. FC Magdeburg, der 1. FC Kaiserslautern und Eintracht Braunschweig weiterhin unter den Top 3, der TSV Havelse, die Würzburger Kickers und der SC Verl immer noch auf einem Abstiegsplatz zu finden.

Kurios allemal: Würde Türkgücü frühzeitig ausscheiden, hätte der FCK am 38. und letzten Spieltag kein Heimspiel gegen die Münchner, sondern als einziger Drittligist spielfrei.

aho

Die 3. Liga ohne Türkgücü München (Stand: 7. März 2022)