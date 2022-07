"So holen wir keinen Punkt": RWE-Fehlerfestival löscht das Feuer der Euphorie

Eigentlich sollte das "angezündete Feuer weiter brennen". Am Ende brannte es in der Essener Abwehr - und zwar lichterloh.

Zwei lange Wochen hat Rot-Weiss Essen Zeit, dieses Debakel zu verarbeiten. 1:5 gegen Mitaufsteiger Elversberg. Vor mehr als 16.000 Fans, bei anfangs bester Stimmung im Stadion an der Hafenstraße. Eigentlich war alles angerichtet für Essens Comeback im Profifußball nach 14 Jahren oder exakt 5074 Tagen. Und eigentlich hätte, so Trainer Christoph Dabrowski im Vorfeld, dieses Feuer der Euphorie ja weiter brennen sollen, das durch die Rückkehr in den Profifußball entfacht worden war. Am Ende stand ein verdienter wie herber Dämpfer.

Mehrere haarsträubende Fehler sämtlicher Abwehrspieler begünstigten den Kantersieg der Gäste ebenso wie ein - wieder einmal - vergebener Strafstoß. Nachdem RWE in den beiden vergangenen Regionalliga-Spielzeiten lediglich neun von 17 Elfmetern verwandelt hatte, versuchte sich diesmal beim Stand von 0:1 Cedric Harenbrock vergeblich - und nach der ersten Parade von SVE-Schlussmann Nicolas Kristof brachte er auch den Nachschuss aus kürzester Entfernung nicht über die Linie (9.).

Golz verhindert Schlimmeres

Statt 1:1 stand es Sekunden später 0:2 und im weiteren Spielverlauf schnell 1:4. Wiederholt ließen sich die Essener von den Gästen um den überragenden Kevin Koffi immer wieder düpieren. RWE-Torhüter Jakob Golz (kicker-Note 2,5) verhinderte Schlimmeres und war noch bester Essener.

Dabrowski weiß, dass er mit seiner Mannschaft nun "viel Arbeit" vor sich hat. Abwehr-Routinier Felix Bastians (kicker-Note 5) stellte schon nach dem Spiel an der Hafenstraße fest: "Mit einer solchen Leistung holen wir in der 3. Liga keine Punkte." Und Kapitän Daniel Heber (Note 5,5) sagte: "Dieses Ergebnis ist eigentlich nicht zu entschuldigen. Umso mehr müssen wir uns bei den Fans bedanken, von denen so gut wie keine negativen Reaktionen kamen." Heber mahnte vor allem eine genaue Analyse "unseres Stellungsspieles" an. "Das ging viel zu einfach - das sollte uns nicht passieren!"

Test gegen Schonnebeck - Kehrt Berlinski schnell zurück?

Da RWE am Pokal-Wochenende nicht vertreten ist, schiebt der Klub einen Test gegen den benachbarten Oberligisten SpVg Schonnebeck ein (30. Juli). Auch das soll dazu dienen, Dinge zu verbessern, bevor es in eine ganze Reihe von NRW-Vergleichen beginnend mit dem Derby in Duisburg (5.8.) geht. Dann sollte Angreifer und einziger Torschütze Ron Berlinski, der wegen einer Prellung am Hüftbeuger gegen die SVE früh rausmusste, wieder mit von der Partie sein.