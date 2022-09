Doncic schafft Historisches: Slowenien schlägt Belgien - aber mit Mühe

Slowenien steht im Viertelfinale der Basketball-EM. Der Titelverteidiger setzte sich gegen Belgien durch, das das Spiel aber überraschend lange offenhalten konnte. Eine historische Leistung von Luka Doncic gab letztlich den Ausschlag.

Von der Basketball-EM in Berlin berichtet Frederik Paulus

Am Ende war das Ergebnis standesgemäß deutlich: Slowenien setzte sich mit 88:72 gegen den Außenseiter Belgien durch. Tatsächlich aber hielt der Underdog gegen den Sieger der Gruppe A erstaunlich lange gut mit: Zur Pause führte Slowenien nur mit drei Punkten. Der dritte Abschnitt war sogar gänzlich ausgeglichen (19:19). Erst im Schlussviertel wurde Slowenien seiner Favoritenrolle dann aber endgültig gerecht (25:12) und zog letztlich problemlos auf 16 Punkte davon.

Was dem Titelverteidiger Probleme bereitete, war vor allem die schwache Feldwurfquote, die am Ende bei nur 42 Prozent liegen sollte. Ausschlaggebend einmal mehr: Superstar Doncic, der nach seinen Galavorstellungen gegen Deutschland und Frankreich auch gegen Belgien zum entscheidenden Faktor wurde und 35 Punkte, fünf Rebounds und fünf Assists auflegte. Der Dallas-Profi ist damit der erste Spieler, dem das in zwei aufeinanderfolgenden EM-Spielen gelungen ist.

Respekt und Anerkennung schickte Doncic nach dem Spiel an die Belgier. "Es war ein hartes Spiel Sie haben gekämpft bis zum Schluss", sagte der 23-Jährige. "Am Ende", denke ich, "haben wir besser gespielt."