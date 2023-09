Dank Geburtstagskind Bruno Fernandes: Portugal bleibt makellos

Portugal hat auch das fünfte Spiel in der EM-Qualifikation gewonnen und bleibt weiter makellos. Die Gäste feierten am Ende Geburtstagskind Bruno Fernandes.

Matchwinner: Bruno Fernandes erzielte den einzigen Treffer des Abends. AFP via Getty Images

In der EM-Qualifikationsgruppe J kam es am Freitag zum Topspiel: Der Zweite Slowakei empfing Tabellenführer Portugal. Die ersten beiden Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für die EM 2024 in Deutschland. Die Slowaken holten aus vier Spielen zehn Punkte, die Portugiesen konnten die Maximalausbeute von zwölf Zählern aus vier Begegnungen aufweisen.

Die Gäste wurden erneut von Kapitän Cristiano Ronaldo angeführt, der gegen Island sein 200. Länderspiel gemacht und den 1:0-Siegtreffer erzielt hatte. CR7 blieb aber im ersten Durchgang weitgehend blass. Auch insgesamt hatten die ersten 45 Minuten nicht so viel zu bieten, Bruno Fernandes vergab nach einem Ballverlust der Hausherren eine gute Chance (17.).

Bruno Fernandes wird nicht angegriffen

Ansonsten spielte sich viel im Mittelfeld ab, ehe die Partie kurz vor der Pause Fahrt aufnahm. Haraslin hatte die Führung für die Slowakei auf dem Fuß, sein Schuss küsste den rechten Außenpfosten (42.). Quasi im Gegenzug das 1:0 für Portugal: Bruno Fernandes wurde nicht entscheidend angegriffen und traf an seinem 29. Geburtstag aus spitzem Winkel links unten zur Pausenführung (43.).

Etwas Glück für Ronaldo

Nach dem Seitenwechsel bot sich den Hausherren eine gute Chance zum Ausgleich, doch Schranz grätschte den Ball rechts vorbei (56.). Auf der Gegenseite hatte dann Ronaldo seine erste dicke Chance, doch er traf den Ball nicht sauber (61.). Anschließend grätschte er der Kugel nach und traf Keeper Dubravka am Kopf und der Brust. CR7 entschuldigte sich direkt und hatte etwas Glück, dass er nach VAR-Check nicht Rot sah.

Die Partie wurde nun offener, Skriniar verpasst per Kopf den Ausgleich (72.). Auf der Gegenseite wurde Ronaldo etwas aktiver, seinen Schuss aus spitzem Winkel entschärfte Dubravka (76.). Die Zeit lief den Hausherren davon, den Willen konnte man den Slowaken auch keinesfalls absprechen, nur gefährlich in Richtung des von Diogo Costa gehüteten Tores wurde es eben nicht mehr. Somit blieb es beim 1:0 und Portugal feierte den fünften Sieg im fünften Spiel.

Weiter geht es für beide in der EM-Qualifikation am Montag. Portugal hat ab 20.45 Uhr Luxemburg zu Gast, die Slowakei spielt zeitgleich gegen Liechtenstein.