"Mit Abstand unser schlechtestes Spiel": Last-Minute-Niederlage für deutsche U 17

Der DFB-Nachwuchs verlor am Dienstag mit 0:1 gegen die Auswahl der Slowakei. Allerdings war vor dem Spiel in Chisinau schon klar, dass die Deutschen Gruppensieger sind.

Zum Abschluss der ersten Runde in der Qualifikation für die Europameisterschaft haben die deutschen U-17-Junioren eine Niederlage einstecken müssen. Der DFB-Nachwuchs, der bereits vor dem Spiel als Gruppensieger feststand, verlor in Moldaus Hauptstadt nach einem Last-Minute-Treffer mit 0:1 gegen die Slowakei.

Adam Balaz köpfte die Slowaken in der Nachspielzeit zum Sieg (90.+2). Zuvor war der deutsche David Odogu wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot vom Platz geschickt worden (90.). "Das war mit Abstand unser schlechtestes Spiel der vergangenen Tage", resümierte Trainer Christian Wück nach der Partie, und ergänzte: "Das war nicht das, was wir uns vorgenommen hatten."

Tore und Karten 1:0 A. Balaz (90' +1) mehr Infos Tore und Karten 1:0 A. Balaz (90' +1) Schiedsrichter-Team Kari Joannesarson a Hövdanum Färöer mehr Infos Schiedsrichter-Team Kari Joannesarson a Hövdanum Färöer

Nach den Siegen gegen Moldau (4:0) und gegen Lettland (2:0) musste das Team von Wück in der letzten Partie der ersten Runde also eine Pleite hinnehmen. Zum Jahresabschluss bestreitet die U 17 Ende November ein Miniturnier in der Türkei, bevor es im März kommenden Jahres in die zweite Runde der EM-Qualifikation geht.