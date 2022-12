SKN St. Pölten bindet Leistungsträgerin Schumacher

Rita Schumacher verlängert ihren Vertrag beim SKN St. Pölten bis Sommer 2025.

Rita Schumacher wechselte im Sommer von Carl-Zeiss Jena zum SKN St. Pölten. Die Stürmerin konnte sich innerhalb kurzer Zeit einen Platz in der Startelf erarbeiten, erzielte elf Pflichtspieltreffer und war in allen Champions-League-Spielen im Einsatz. Jetzt verlängerte die 22-Jährige ihren im Sommer 2023 auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre.

"Wir freuen uns sehr über die frühzeitige Verlängerung. Rita ist ein Beispiel, dass der Weg über Österreich auch sehr förderlich für eine tolle Entwicklung ist. Rita hat sich grandios weiterentwickelt, tolle Erfahrungen in der UWCL gemacht, bereits wichtige Tore in der CL und in der Meisterschaft für den SKN geschossen und ist noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen", freut sich die Sportliche Leiterin der SKN Frauen Tanja Schulte über die weitere Zusammenarbeit.

Der Serienmeister aus der niederösterreichischen Hauptstadt führt nach neun Runden die Tabelle vor Sturm Graz an. In der Champions League ist der Aufstieg vor dem letzten Spieltag trotz starker Leistungen aber nicht mehr möglich. Im spektakulären Gruppenspiel gegen die AS Rom gelang Schumacher der Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0, am Ende musste man sich 3:4 geschlagen geben. Die 22-Jährige blickt aber positiv in die Zukunft: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung mit dem SKN St. Pölten. Ich fühle mich im Team, im Verein und im gesamtem Umfeld sehr, sehr wohl. Zudem denke ich, dass ich hier alles habe was ich brauche, um mich weiterzuentwickeln.

Für den SKN geht es Ende März in der Meisterschaft wieder los, da empfängt man SKV Altenmarkt.

