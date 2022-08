Skenderovic: "Stand jetzt läuft ja alles super"

Der TSV 1860 München hat einen vereinseigenen Startrekord eingestellt. Für den vierten Sieg im vierten Saisonspiel sorgte Neuzugang Meris Skenderovic, der endlich sein erstes Profitor erzielt hat.

Mit dem Toreschießen hatte es bei Skenderovic bislang "nur" im unterklassigen Bereich geklappt. Für die TSG Hoffenheim II und für den 1. FC Schweinfurt erzielte der gebürtige Mannheimer regelmäßig Tore in der Regionalliga. Auf Profi-Level wollte es allerdings weder in der österreichischen Bundesliga beim TSV Hartberg noch bei Carl Zeiss Jena vor zwei Jahren in der 3. Liga klappen. Auch im dritten Einsatz für die Löwen blieb der 24-Jährige am Samstag gegen Verl erstmal ohne Tore - bis die zweite Minute der Nachspielzeit gekommen war.

Nach Flanke von Christopher Lannert bewies der Joker Timing und wuchtete den Ball zum 1:0-Siegtor per Kopf in den Kasten. "Das ist etwas ganz Besonderes, in der 90. Minute das Siegtor zu schießen", sagte der Matchwinner später bei "MagentaSport". "Ich bin überglücklich, dass es endlich geklappt hat."

Durch seinen Treffer stellten die Giesinger nicht nur ihren eigenen Startrekord ein (4/4), sie behaupteten auch die Tabellenführung und distanzierten Ingolstadt und Saarbrücken, die sich im direkten Duell 0:0 getrennt hatten. "Stand jetzt läuft ja alles super", sagte Skenderovic. "Wir haben die maximale Punktausbeute. Wir sind ein sehr geschlossenes Team, wollen alles gewinnen."

1860-Coach Köllner freute sich indes über den "einen Angriff", den sein Team "mal richtig zu Ende gespielt" habe. Richtete den Blick aber schon nach vorne. Nach einem trainingsfreien Sonntag versammelt Köllner seine Mannen am Montag wieder auf den Übungsplatz. Nach dem Landespokal-Spiel bei Bezirksligist und Unterhaching-Besieger Feuchtwangen am Dienstag geht es dann am Freitag gegen Halle. "Die müssen wir auch erstmal schlagen", trat Köllner trotz aller ausgelassenen Freude schon wieder vorsichtig auf die Euphoriebremse. "Das wird eine ganz schwere Aufgabe."