Simeone hadert mit "sehr wichtigem Spielzug" - Trockener Kommentar zu Morata

Wie dem FC Barcelona reichte auch Atletico Madrid ein Hinspielsieg nicht, um das Ticket fürs Champions-League-Halbfinale zu lösen. Ein Hauptgrund war die mangelnde Chancenverwertung in Dortmund.

Seit Dienstagabend ist auch die letzte Titelchance für Atletico Madrid dahin. Das 2:4 in Dortmund sah nicht nur Trainer Diego Simeone als absolut vermeidbar an. "So ist der Fußball, manchmal ist er grausam", erklärte ein sichtlich niedergeschlagener Koke nach Abpfiff.

Atletico hatte wie schon im Hinspiel zu viele klare Chancen ausgelassen. Auch Simeone sagte mit Blick auf beide Vergleiche, dass sein Team die "besseren und größeren Gelegenheiten" hatte. Das Halbfinale gegen PSG spielt aber der BVB. Angefangen hatte das "Unheil" bereits in Minute 5, als der seit Wochen glücklose Alvaro Morata alleine auf Gregor Kobel zulief - und den Ball rechts am Tor vorbeilegte.

Simeone haderte mit diesem "sehr wichtigen ersten Spielzug", der die Statik des Spiels komplett hätte verändern können. Doch Morata, der anschließend in den sozialen Medien erneut angefeindet wurde, blieb auch in Dortmund glücklos. Weswegen ihn Simeone, der ihn nach dem Hinspiel noch in Schutz genommen hatte, bereits zur Pause auswechselte.

Warum er den spanischen Torjäger vom Feld nahm? "Ich habe das gesucht, was Correa uns in der zweiten Halbzeit geben konnte", lautete der trockene Kommentar von Simeone. Auch Angel Correa ließ eine Riesenchance aus, blieb aber hartnäckig und erzielte nach 64 Minuten den Ausgleich.

"In der zweiten Halbzeit hat die Mannschaft sehr gut angefangen, mit Torraumszenen wie der von Angel, der einen tollen Treffer erzielt hat", lobte Simeone, der anfügte: "Dortmund hatte diese Art von Chancen nicht - und die Tore sprechen für sich." Der Argentinier vermisste die nötige "Überzeugung" im Abschluss. "Vielleicht hätten wir sonst 6:4 gewonnen."

Koke: "Das vierte BVB-Tor hat das Spiel gekillt"

Der Ausgleich von Correa in der 64. Minute sei laut Simeone "zum besten Zeitpunkt" gefallen. Der BVB aber hatte auch noch genug Zeit, um schlagfertige Antworten zu finden. "Ich denke, vor allem das vierte BVB-Tor hat das Spiel gekillt", bilanzierte Kapitän Koke: "Wir haben es nochmal versucht, aber es war natürlich ein harter Schlag."

Auch Koke sah aber vorne das Problem Atleticos. "Wenn man seine Chancen nicht nutzt, vor allem in der Champions League, dann passiert einem so etwas", so der 70-malige spanische Nationalspieler, der jüngst mit einer besonderen Regelung seinen Vertrag abermals verlängerte.

Nun ist die Saison für Atletico praktisch gelaufen, es geht einzig darum, den Champions-League-Platz abzusichern. Und selbst das ist nicht in Stein gemeißelt: Spaniens Pokalsieger Bilbao hat als Fünfter aktuell nur vier Zähler Rückstand auf die Rojiblancos, die am 27. April noch das direkte Duell mit den Basken vor der Brust haben.