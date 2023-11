Signal in China: Lochner schlägt Friedrich im Zweier

Das erste Duell geht an Johannes Lochner. Der Weltmeister hält Francesco Friedrich im Eiskanal auf der Olympiabahn von Yanqing in Schach.

Weltmeister Johannes Lochner hat die Weltcup-Saison mit einem bemerkenswerten Sieg über Francesco Friedrich eröffnet. Lochner gewann am Freitag zum Auftakt in China das Zweier-Rennen, mit seinem Anschieber Georg Fleischhauer verwies er Olympiasieger Friedrich und Alexander Schüller deutlich auf den zweiten Platz. 0,63 Sekunden trennten die beiden Rivalen nach zwei Läufen auf der Olympiabahn in Yanqing, der Schweizer Michael Vogt (0,9) wurde Dritter in einem kleinen Feld von nur elf Bobs.

"Wir zusammen sind im Zweier noch ungeschlagen", sagte Lochner mit Blick auf seinen Anschieber, "so werden wir weitermachen." Friedrich erkannte den "verdienten Sieg" seines Teamkollegen an: "Johannes war hier schon im Training besser, das hat er jetzt bestätigt. Am Start waren wir auf einem Niveau, aber er ist besser gefahren. Auf dieser Bahn summieren sich dann die Kleinigkeiten."

2022 hatte Friedrich souverän gewonnen

Lochner setzte mit dem Sieg den Ton für eine Saison, in der er seine noch sehr frische Vormachtstellung im kleinen Schlitten verteidigen will. Im vergangenen Winter hatte der Bayer sich erstmals zum Zweier-Weltmeister gekrönt und damit Friedrichs Serie nach sieben Titeln beendet. Auch im Weltcup holte Lochner den Gesamtsieg, profitierte dabei allerdings auch von einer Verletzung des Konkurrenten: Friedrich kämpfte ab dem Jahreswechsel mit Adduktorenproblemen.

Lochners Sieg in China ist nun aber hoch einzuschätzen. Auf der Olympiabahn von Yanqing hatte Friedrich 2022 souverän Gold im Zweier und im Vierer gewonnen, das war ihm auch 2018 in Pyeongchang schon gelungen. Der Sachse ging fit in diese Saison und will bei der WM in Winterberg die Titel in beiden Schlitten holen.

Frauen starten erst in La Plagne

Zum Weltcup-Auftakt folgen an diesem Wochenende nur noch die Rennen im Vierer am Samstag und Sonntag. Die Frauen-Rennen im Monobob und Zweierbob wurden aufgrund einer zu geringen Zahl an Teilnehmerinnen infolge logistischer Schwierigkeiten in Peking abgesagt. Olympiasiegerin Laura Nolte und Co. starten nun erst beim nächsten Weltcup in La Plagne (9./10. Dezember) in die neue Saison.