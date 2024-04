Siegemund ist raus, Kerber am Abend dran

Neben dem ATP-Turnier in München wird auch beim WTA-Turnier in Stuttgart dieser Tage der gelben Filzkugel hinterhergejagt. Laura Siegemund schied am Dienstag nach großem Kampf aus, Angelique Kerber ist am Abend dran.

Laura Siegemund schied nach über drei Stunden in Stuttgart aus. picture alliance / Eibner-Pressefoto