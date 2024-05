Siegemund erwartet Extra-Schicht - Hanfmann und Maria weiter

Vier Deutsche waren am Mittwoch in Rom im Einsatz: Yannick Hanfmann hat problemlos den Einzug in die zweite Runde gemeistert, Qualifikant Maximilian Marterer dagegen schied aus. Tatjana Maria hatte in ihrem Erstrundenmatch etwas Probleme, Laura Siegemund konnte ihr Match nicht beenden.

IMAGO/ZUMA Wire