Siefert: "Wir haben eine sehr gute Mischung beieinander"

Mit einem leicht veränderten Gesicht geht der Bahlinger SC in seine fünfte Regionalliga-Spielzeit in Folge. Trainer Axel Siefert sieht sein Team sowohl für die Meisterschaft als auch den zuletzt etwas vernachlässigten Landespokal gut gerüstet.

In der Spielzeit 2023/24 zählt der Bahlinger SC auch in der fünften Saison in Folge zu den Mannschaften aus der Regionalliga Südwest. Hinter dem SC Freiburg hat sich der Verein aus der kleinen Gemeinde mit knapp 4000 Einwohnern längst als zweite Adresse in Südbaden etabliert. Dennis Bührer, der den Bahlinger SC gemeinsam mit Axel Siefert trainiert, betonte auch zuletzt gebetsmühlenartig: "Dass wir da stehen, wo wir stehen, ist alles andere als selbstverständlich."

Und dennoch ist am Kaiserstuhl, dem kleinen Mittelgebirge vulkanischen Ursprungs in der Oberrheinischen Tiefebene, das ehrgeizige Streben nach einer sportlichen Weiterentwicklung vorhanden. "In unseren vier Regionalligajahren hatten wir bisher immer ein negatives Torverhältnis am Saisonende. Das wollen wir dieses Jahr ändern", sagt Axel Siefert. Die Vorzeichen dazu stehen gut.

Denn, der Kader wurde auf einigen Positionen verändert. Gerade im Abwehrzentrum und im Angriff bestand Handlungsbedarf. Zuletzt kam in Daniele Vesco (23) von den Grashoppers Zürich aus der Schweiz ein weiterer Offensivakteur und mit dem gebürtigen Stuttgarter Enes Zengin von der SpVgg Greuther Fürth II ein Mann für die Innenverteidigung dazu. "Wir sind sehr zufrieden mit unseren Neuzugängen. Alle haben bisher einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Wir haben eine sehr gute Mischung beieinander", so Siefert. Zudem kehren die Langzeitverletzten Schlüsselspieler Hasan Pepic und Ylber Lokaj zurück. "Hasan Pepic holt immer mehr auf, muss aber noch mit seinen Kräften haushalten. Bei Ylber Lokaj sieht es schon wieder sehr gut aus", so Siefert. Lediglich der Fitnesszustand des 21-jährigen Fabio Kinast bereitet größere Sorgen. Dem Mittelfeldspieler machen nach wie vor Knieprobleme zu schaffen.

Mission Verbandspokal

Bevor es zum Ligastart am 5. August gegen die TSG Bahlingen geht, peilt der Bahlinger SC einen gelungenen Einstieg in den südbadischen Verbandspokal an. Das Abschneiden in diesem Wettbewerb war in den vergangenen Jahren, in denen es bei den Rot-Weißen konstant nach oben ging, von zahlreichen Enttäuschungen geprägt. Immer wieder verabschiedete sich der Bahlinger SC frühzeitig. Das nagt an den Kaiserstühlern, die als klassenhöchster Verein in Südbaden andere Ansprüche verfolgen. "Es ist für viele und auch für uns nicht ganz einfach zu erklären, warum wir im Pokal zuletzt so schwach abgeschnitten haben. Wir wollen das unbedingt ändern", sagte Siefert, der auch deshalb mit Wehmut auf die erste Runde im DFB-Pokal blickt: "Dort spielen einige Mannschaften, die wir in der Liga deutlich hinter uns gelassen haben."

Auch im Privaturlaub war das Bahlinger Abschneiden im Pokal ein Thema: Auf der griechischen Insel Kreta verbrachte Axel Siefert im gleichen Hotel wie Heidenheims Trainer Frank Schmidt seine Ferien. "Frank Schmidt war ganz erschrocken, dass wir wieder nicht dabei sind", berichtet Siefert. Zuletzt hatte der Regionalligist in der Saison 2014/15 durch einen 3:0-Erfolg gegen den Freiburger FC den regionalen Pokalwettbewerb für sich entscheiden können - es ist also höchste Zeit für einen erneuten Titel, ehe sich der letzte Cup-Triumpf zum zehnten Mal jährt.