Siebert leitet Relegations-Rückspiel in Dresden

Am Dienstagabend empfängt Dynamo Dresden den 1. FC Kaiserslautern zum Rückspiel in der Zweitliga-Relegation. Nun steht auch das Schiedsrichter-Gespann fest.

Daniel Siebert leitet am Dienstagabend das Duell zwischen Dresden und Kaiserslautern. Getty Images

Schiedsrichter der Partie ist der international erfahrene Daniel Siebert. Der 38-Jährige hat in dieser Saison 16 Bundesliga-Partien geleitet, stand außerdem bei sechs Zweitliga-Spielen auf dem Platz und war auch in der WM-Qualifikation (drei Spiele) und der Champions League (fünf) aktiv.

Ein Spiel mit Beteiligung der SGD steht dabei zu Buche: Siebert pfiff das 1:1 zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli am 26. Spieltag (kicker-Note 2,0). In der 3. Liga kam der Berliner nur einmal zum Einsatz, beim Braunschweiger 2:1-Sieg gegen Magdeburg.

An einem FCK-Spiel war der Sportwissenschaftler zuletzt in der Saison 2018/19 beteiligt, als die damals abstiegsbedrohten Roten Teufel 0:2 in Wiesbaden verloren haben (kicker-Note 2,0).

Als Vierter Offizieller fungiert Florian Badstübner. Benjamin Brand ist als VAR im Einsatz.

