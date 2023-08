"Sie springt höher": Hegering setzt voll auf die Popp-Karte

Geduldsprobe beendet: Marina Hegering ist nach einer hartnäckigen Fersenprellung wieder fit - gerade rechtzeitig für das Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Südkorea.

Ihr bislang letztes Länderspiel machte Marina Hegering am 7. Juli bei der WM-Generalprobe gegen Sambia. Die deutsche Frauen verloren 2:3 und Hegering bekam auch noch unglücklich einen Stollen auf die Ferse ab, damit begann der Wettlauf mit der Zeit. Würde die Wolfsburgerin rechtzeitig fit werden, um nominiert zu werden?

"Die Phase bis zur finalen Nominierung war sehr heikel", sagt Hegering im kicker-Interview. "Wir wussten nicht genau, wohin es geht. Der Austausch mit dem Trainerteam war offen und klar. Ich bin aber froh, dass so entschieden wurde und ich bleiben konnte."

An Einsätze war allerdings noch nicht zu denken und so saß die 33-jährige Innenverteidigerin in den beiden ersten WM-Spielen gegen Marokkko (6:0) und Kolumbien (1:2) draußen und musste mit ansehen, wie die personellen Optionen in der Defensive immer weniger wurden.

Dabei findet Hegering, dass sich das deutsche Team in Sachen Abwehrleistung "ganz wenig vorwerfen lassen muss und dass man uns gar nicht angemerkt hat, dass wir zu so vielen Umstellungen gezwungen waren".

Am Donnerstagmittag (12 Uhr, LIVE! bei kicker) kann es Hegering wohl wieder selbst richten. Die hartnäckige Prellung unter der Ferse ist auskuriert, es winkt ihr erster WM-Einsatz gegen die Südkoreanerinnen.

Siegen ist Pflicht, wenn man nicht unnötig zittern will. "Du musst die Alexandra-Popp-Karte spielen: Sie springt höher als viele andere Spielerinnen und ist gefühlt anderthalb Köpfe größer als die Südkoreanerinnen. Wir wollen das mit Flanken entsprechend ausnutzen", gibt Hegering die Marschroute vor.