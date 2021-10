Shortlist für NFL-Spiel in Deutschland: Drei Städte noch im Rennen

NFL-Spiele in Deutschland rücken näher. Am Dienstag wurde eine Shortlist mit drei möglichen Austragungsorten veröffentlicht.

In die entscheidende Bewerberrunde schafften es Frankfurt, München und Düsseldorf. Ab 2022, spätestens ab 2023, soll erstmals ein Regular-Season-Game auf deutschem Boden stattfinden. Die Entscheidung über den Ausrichter fällt im Dezember.

Die NFL hat sich Berichten zufolge dazu verpflichtet, weiterhin mehrere Spiele pro Jahr nach London zu vergeben, wo am Sonntag die New York Jets im Stadion von Tottenham Hotspur auf die Atlanta Falcons (20:27) trafen. Am kommenden Sonntag duellieren sich dort die Jacksonville Jaguars und die Miami Dolphins. Eines der künftigen Spiele außerhalb der USA soll - wie bereits geschehen - in Mexiko-Stadt stattfinden, ein weiteres in Deutschland.

Jedes Team soll innerhalb von acht Jahren mindestens ein Spiel außerhalb der USA austragen. Seit 2007 wurde 28-mal in London und dreimal in Mexiko gespielt.