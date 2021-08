Shortlist für Europas Fußballer des Jahres - Lewandowski nicht dabei

In einer Woche ernennt die UEFA Europas Fußballer des Jahres. Heute gab sie die drei Kandidaten bekannt.

Im Zuge der Auslosung der Champions-League-Gruppenphase ernennt die UEFA am 26. August in Istanbul auch Europas Fußballer des Jahres. Nun steht schon mal fest, wer es werden könnte.

Die Wahl fällt entweder auf Kevin De Bruyne, der mit ManCity Meister wurde, N'golo Kanté, der mit Chelsea die Champions League gewann, oder auf Jorginho, der ebenfalls mit Chelsea feierte und obendrein noch Europameister mit Italien wurde.

Die Shortlist wurde gewählt von den 24 Nationalmannschafts-Trainern, die im Sommer an der EM teilgenommen haben, den 80 Trainern, die in der Vorsaison in der Champions oder Europa League dabei waren - und 55 von der ESM ausgewählten Journalisten. Amtsträger Robert Lewandowski, der Gerd Müllers Rekord mit 41 Bundesliga-Toren überboten hat, hat es nicht unter die ersten Drei geschafft.

Trainer des Jahres wird entweder Pep Guardiola (ManCity), Thomas Tuchel (Chelsea) oder Roberto Mancini (Italien).