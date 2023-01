Newcastle blamiert sich bei Drittligist Sheffield Wednesday

Newcastle United, derzeit immerhin Dritter in der Premier League, ist im FA Cup an Sheffield Wednesday gescheitert.

Hillsborough tobte, als der Schiedsrichter die Partie in der Nachspielzeit abpfiff und der Drittligist die Sensation in der 3. Runde des FA Cups perfekt gemacht hatte. Das Spiel bot vom Start weg beste Unterhaltung, allerdings blieben beide Teams im ersten Durchgang trotz guter Chancen noch ohne Treffer.

Nach dem Wechsel war es Josh Windass, der per Doppelpack die Partie entschied. George Byers leitete den Angriff mit einer schönen Körperdrehung im Mittelfeld ein, dabei ließ er seine Gegenspieler recht alt aussehen. In der Box vollendete schließlich Windass, stand dabei womöglich aber leicht im Abseits. Allerdings kam bei der Partie kein VAR zum Einsatz - Glück für den Außenseiter (52.).

Das 2:0 von Windass war dagegen nach schönem Zuspiel ein platzierter Schuss in die Ecke (65.). Jedoch ließ die Reaktion der Magpies diesmal nicht lange auf sich warten. Nach einer Ecke traf Bruno Guimaraes aus kurzer Distanz und verkürzte auf 1:2 - wieder stand eine Abseitsposition dabei im Raum (69.).

Windass vergab in der Folge die Chance auf seinen dritten Treffer, als er nur die Latte traf. Chris Wood ließ für Newcastle die Möglichkeit auf den Ausgleich ungenutzt, sodass Sheffield Wednesday am Ende jubelte.

"Es ist einer der stolzesten Momente in meiner Karriere als Trainer", sagte Coach Darren Moore gegenüber der "BBC". "Ich freue mich wirklich für jeden im Verein und für die Spieler. Wir hatten es mit einer wirklich guten Mannschaft zu tun und haben eine hervorragende Leistung gezeigt."

Isak kehrt nach langer Pause zurück

Immerhin gab beim Premier-League-Dritten Alexander Isak nach seiner langwierigen Oberschenkelverletzung sein Comeback in der Startformation. Der ehemalige Dortmunder war im Sommer für 70 Millionen Euro von Real Sociedad auf die Insel gewechselt und kam bisher nur auf drei Ligaeinsätze (zwei Tore). Und wer weiß, wie die Partie ausgegangen wäre, hätte der Schwede in der siebten Minute seine Kopfball aus fünf Metern zur Führung in die Maschen gebracht.