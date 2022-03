Zeller führt Bayer gegen Essen ins Viertelfinale

Bayer Leverkusen ist dem FC Bayern München ins Viertelfinale des DFB-Pokals gefolgt. Bayers Zeller drehte einen frühen Rückstand mit einem Tor in der regulären Spielzeit und einem in der Nachspielzeit.

In der ersten Halbzeit ging Essen bereits nach zwölf Minuten in Führung: Nach einem krassen Leverkusener Fehlpass am eigenen Sechzehner in den Lauf von Essens Endemann netzte diese alleine vor Keeperin Klink zur Führung ein. Schon neun Minuten später glich Bayers Zeller aber aus, per Lupfer überwand sie Torhüterin Sindermann.

In der zweiten Hälfte gelang keinem der Teams ein Tor. Die Verlängerung brachte dann die Entscheidung: Wieder jubelte Zeller, die in der 104. Minute bei einem Eckball am höchsten stieg und links unten ins Tor verwandelte, es war der entscheidende Treffer.

Tore und Karten 1:0 Endemann (12') 1:1 Zeller (21') 1:2 Zeller (104') Spielinfo Stadion Stadion an der Hafenstraße Anstoß 01.03.2022, 19:00 Uhr Essen

Nach dem FC Bayern München steht die Werkself damit also auch im Halbfinale des DFB-Pokals der Frauen.