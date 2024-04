Serverausfall: Duell zwischen 1860 und Viktoria verspätet angepfiffen

Ein technisches Problem hat zu einer Verzögerung des Anstoßes beim Drittligaspiel zwischen 1860 München und Viktoria Köln geführt.

Aufgrund eines Serverausfalles, der dazu führte, dass die Lautsprecheranlagen im Stadion an der Grünwalder Straße nicht planmäßig benutzt werden konnten, verschob sich der Anpfiff des Drittliga-Spiels zwischen 1860 München und Viktoria Köln am Samstag um eine Stunde von ursprünglich 14 auf 15 Uhr.

Durch den Ausfall der Lautsprecheranlagen hätten im Falle eines Notfalles weder der Verein noch die Polizei mit den Besuchern des Spiels kommunizieren können - dies führte zu großen Bedenken bei den Offiziellen. Daher verzögerte sich auch der Einlass der Fans. Zunächst mussten Mikrofone bereitgestellt werden, damit die Sicherheit der Besucher sowohl beim Einlass als auch im Falle eines Notfalles gewährt werden konnte.

Nach einer kurzfristig anberaumten Sicherheitskonferenz wurde die Verschiebung des Anpfiffs bestätigt. Der Einlass konnte wie die Löwen selbst über ihre Social-Media-Kanäle bekannt gaben, ab knapp 14.10 Uhr starten - später waren die Probleme sogar soweit behoben, dass zumindest die Haupttribüne im Stadion wieder beschallt werden konnte.

Premiere für Janßen - Später Jubel für die Löwen

Eine "Premiere" sei dieser kuriose Vorfall auch für Kölns Trainer Olaf Janßen gewesen, wie er selbst anmerkte. Im Fußball würden eben immer wieder neue Dinge passieren.

Mehr zu feiern hatten letztlich die Löwen. Dank zweier Geschenke der Gäste gingen die Münchner in der ersten Halbzeit mit 2:0 in Führung. Zwar verkürzte die Viktoria im zweiten Durchgang nochmal, doch Jesper Verlaat tütete am Ende den ersten Drittliga-Sieg nach zuvor vier Niederlagen in Folge für die Löwen ein. Wenn auch mit einiger Verspätung.