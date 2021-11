Sensation im Pokal: Chemnitz kegelt Bayern raus

Bayern München ist sensationell im Viertelfinale des BBL-Pokals gescheitert. Der Titelverteidiger unterlag am Sonntag bei Außenseiter Niners Chemnitz nach einer erfolglosen Aufholjagd mit 80:85 (39:44).

Die Basketballer des FC Bayern München können den Titel im BBL-Pokal nicht mehr verteidigen. Entscheidend war auch ein 19:7-Lauf der Sachsen im zweiten Viertel, nachdem die Bayern nach zehn Minuten mit 26:21 geführt hatten.

Die Niners, die zum ersten Mal im Halbfinale stehen, gerieten auch im Schlussabschnitt nicht mehr ins Wanken. Obwohl die Bayern in der Schlussphase noch einmal auf 80:81 herankamen, konnten die Münchner in ihrem 18. Pflichtspiel der Saison die Wende nicht mehr einleiten. Die lange Zeit enttäuschenden Bayern ließen Chemnitz im zweiten (12:23) und dritten Viertel (14:28) immer weiter davonziehen, zwischenzeitlich betrug der Rückstand 19 Punkte.

Trinchieri muss den Innenraum verlassen

"Das tut auf jeden Fall weh. Der Rückstand war zu groß", sagte Münchens Nationalspieler Andreas Obst bei MagentaSport: "Es ist leider so, wie es ist." Bayern-Trainer Andrea Trinchieri erlebte das Spielende nicht, nach zwei Technischen Fouls musste der Italiener den Innenraum verlassen.

Bester Werfer der Partie war Darion Atkins mit 21 Punkten. Erst am Freitag waren die Münchner bei der AS Monaco noch in der Euroleague angetreten (71:94).

Bereits tags zuvor waren die Löwen Braunschweig und Alba Berlin in die nächste Runde eingezogen.