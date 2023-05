Seit der U 14 in Wiesbaden: Elouarti erhält Profivertrag

Nassim Elouarti hat beim SV Wehen Wiesbaden einen Profivertrag unterschrieben. Für den Sportlichen Leiter Paul Fernie ist der 18-Jährige Sinnbild für die gute Nachwuchsarbeit des Klubs.

Nassim Elouarti hat in Wiesbaden einen Profivertrag bis Sommer 2026 unterschrieben. IMAGO/Jan Huebner

Bereits seit der vergangenen Winterpause gehört Linksverteidiger Nassim Elouarti zum Drittliga-Kader des SV Wehen Wiesbaden. 15 Mal schaffte es der 18-Jährige seitdem in den Spieltags-Kader des aktuell Tabellendritten. Mit seiner Einwechslung in der 90. Minute beim 3:0-Erfolg über Waldhof Mannheim feierte Elouarti zudem Mitte März sein Debüt in der 3. Liga. Nun stattet der SVWW den Youngster mit einem langfristigen Profivertrag aus.

Fernie: "Hat sich im körperlichen und mentalen Bereich enorm weiterentwickelt"

Wie die Hessen am Mittwoch mitteilten, hat der 18-Jährige einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Kontrakt unterzeichnet. Paul Fernie, Sportlicher Leiter bei den Wiesbadenern, lobt das Nachwuchstalent: "Er ist ein technisch starker Spieler, der sich im körperlichen und mentalen Bereich enorm weiterentwickelt hat und darüber hinaus noch einiges an Potenzial mitbringt."

Wie Fernie weiter erklärte, sei der Profivertrag auch ein wichtiges Zeichen an den gesamten Klub: "Der Profivertrag für Nassim ist auch der Beweis und die Belohnung für die gute Arbeit, die in unserem Nachwuchsleistungszentrum täglich geleistet wird." Seit der U 14 spielt der Linksfuß bereits für die Hessen.