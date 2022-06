"Seine Erfahrung wird uns weiterhelfen": Aue verpflichtet Sorge

Alexander Sorge schließt sich Erzgebirge Aue an und bleibt somit in der 3. Liga. Der 29-Jährige spielte zuletzt bei Türkgücü München und erhält einen Zweijahresvertrag.

Schließt sich den Veilchen an: Alexander Sorge. IMAGO/kolbert-press

Nach Felix Göttlicher ist auch der zweite Neuzugang der Veilchen ein Abwehrspieler. Mit Sorge kommt der ehemalige Kapitän von Türkgücü ins Erzgebirge und bringt Drittliga-Erfahrung mit. Für den FSV Zwickau und Türkgücü kommt der Verteidiger auf 73 Spiele in der 3. Liga und konnte mit fünf Treffern auch seine Torgefahr unter Beweis stellen.

"Werte stimmen mit meinen überein"

"Alex hat schon einige Drittligaspiele bestritten und war zum Schluss Kapitän bei Türkgücü München. Seine Erfahrung wird uns weiterhelfen", so stellt der neue Aue-Trainer Timo Rost den Neuzugang in der Pressemitteilung vor. Besonders wichtig ist, findet Rost, dass sich der Verein einen großen, zweikampfstarken Spieler an Bord geholt hat.

Sorge blickt voller Begeisterung auf seine neue Aufgabe: "Ich denke die Werte des Vereins, wie Leidenschaft, unbändiger Wille und Kampfgeist stimmen mit meinen 100 Prozent überein. Und ich brenne darauf, die Atmosphäre im Erzgebirgsstadion kennenzulernen."