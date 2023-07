"Sehr große Fußstapfen": Verlaat ist neuer Kapitän bei den Löwen

Der TSV 1860 München hat einen Nachfolger für den vom Profifußball zurückgetretenen Stefan Lex gefunden. In der kommenden Spielzeit wird Jesper Verlaat die Löwen als Kapitän aufs Feld führen.

Nachdem der bisherige Kapitän Stefan Lex nach der vergangenen Saison seine Karriere beendet hatte, war das Amt des Spielführers beim TSV 1860 München vorübergehend vakant. Doch nun hat die Mannschaft in geheimer Wahl ihren neuen Kapitän gewählt: Wie der Verein am Freitag bekanntgab, wird künftig Jesper Verlaat die Löwen aufs Feld führen. Der 27-jährige Innenverteidiger spielt erst seit einem Jahr in München, überzeugte aber mit guten Leistungen und erwarb sich so das Vertrauen seiner Mitspieler.

"Es ist mir eine sehr große Ehre für so einen großen Verein als Kapitän auflaufen zu dürfen", sagte Verlaat, nachdem TSV-Coach Maurizio Jacobacci das Wahlergebnis in der Kabine verkündete. "Es sind sehr große Fußstapfen, in die ich trete und ich werde versuchen, dieses Amt genauso würdig zu vertreten wie mein Vorgänger Stefan Lex."

Hiller Vize, Rieder und Vrenezi als Stellvertreter

Auch die Stellvertreter des Niederländers wurden von der Mannschaft gewählt. Vize-Kapitän bei den Sechzigern ist künftig Torwart Marco Hiller, der die Mannschaft schon in einigen Spielen mit der Binde um den Oberarm angeführt hatte. Auf ihn folgen Tim Rieder und Albion Vrenezi.

Erstmals als offizieller Kapitän wird Verlaat die Löwen wohl am Samstag bei einem Vorbereitungsturnier in Unterhaching aufs Feld führen. Dann trifft der TSV auf den 1. FC Nürnberg (16.45 Uhr) und die SpVgg Unterhaching (18 Uhr).