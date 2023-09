"Sehr beeindruckend": Neuer BAK-Präsident Taubert gibt Seitz Rückendeckung

Arthur Taubert ist der neue Präsident des Berliner AK. Nach dem Ausstieg der Familie Han beim BAK Mitte des Jahres soll er den Berliner Klub wieder in ruhigere Fahrwasser bringen. Trotz der prekären sportlichen Situation sieht er die Arbeit von Trainer Jeffrey Seitz "sehr positiv".

Mit der Heimpartie am 8. Spieltag gegen den Chemnitzer FC beginnt für Nordost-Regionalligist Berliner AK ein Neubeginn - zumindest abseits des Rasens. Denn auf der Tribüne des Poststadions wird unter den Zuschauern auch Arthur Taubert (40) sitzen. Der Unternehmer, der zuvor im Nachwuchsbereich des BAK tätig war, wurde erst Anfang der Woche auf der Ordentlichen Jahreshauptversammlung des Klubs aus dem Berliner Stadtteil Moabit zum neuen Präsidenten gewählt und folgt auf Übergangspräsident Burak Isikdaglioglu (36).

"Im Rahmen der weiteren Entwicklung, sowohl im Herren- als auch im Jugendbereich, wollen wir den erfolgreichen Weg gemeinsam gehen", so Taubert. "Unser Ziel ist es, den Verein auf breite und wirtschaftlich unabhängige Beine zu stellen, um in naher Zukunft ambitionierte Ziele zu verfolgen. Der moderne Fußball bietet dazu genügend Optionen. Durch unseren Standortvorteil haben wir alle Karten in der Hand." Die Neu-Wahl war notwendig geworden, da Ebubekir Han (27) zum 30. Juni dieses Jahres sein Amt niedergelegt hatte.

Umbruch bemerkbar

In der Folge musste sich der Verein, nach mehr als 20 Jahren großzügiger Unterstützung durch die Familie Han, finanziell neu aufstellen und verlor in der Sommerpause nicht nur Coach Volkan Uluc (53), sondern auch 20 (!) Spieler. Dieser Umbruch macht sich zum Start in die Saison 2023/24 auch auf dem Rasen bemerkbar. Nach sieben Partien stehen lediglich drei Zähler für den Tabellenletzten auf dem Konto. Als einzige Mannschaft der Staffel sind die Berliner, immerhin seit der Gründung der Regionalliga Nordost zur Saison 2012/13 ununterbrochen dabei, noch ohne Saisonsieg. Ebenso wurde erst ein einziges Saisontor geschossen, aber schon 16 Gegentreffer kassiert. "Wir glauben fest an den Klassenerhalt. Unser Trainer hat eine sehr talentierte Mannschaft und arbeitet jeden Tag akribisch daran, diese zu verbessern", so der neue BAK-Präsident. "Über den Abstieg machen wir uns keine Gedanken. Sollte es jedoch dazu kommen, werden wir vorbereitet sein."

Keine Trainerdiskussion

Die aktuelle Arbeit von BAK-Trainer Jeffrey Seitz (39) sieht Taubert als "sehr positiv", wie er sagt. "Unter den extrem schweren Voraussetzungen, die wir nach dem Rückzug der Familie Han vorgefunden haben, ist das bisherige Ergebnis und die Fortentwicklung der Mannschaft sehr beeindruckend. Alles andere wird sich zeigen." Immerhin haben die Berliner noch 29 Ligaspiele Zeit, das anvisierte Saisonziel Klassenerhalt zu realisieren. Dabei ist das Duell gegen die Chemnitzer, die derzeit Drittletzter sind, direkt ein Kellerduell für den BAK - nun erstmalig mit einem neuen Präsidenten auf der Tribüne, der sich auch sportlich einen Neustart wünscht.